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Александр Самедов: боялся, что болельщики "Спартака" меня не примут

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о том, чего боялся при возвращении в стан красно-белых.

– Каррере хватило полгода, чтобы обратить внимание на тебя. Как думаешь, чем ты зацепил итальянца?

– Лучше спросите об этом самого тренера. О своем желании видеть меня в "Спартаке" Мистер сказал лично, в лицо. И отказать я не мог.

– Какой из факторов перевесил: возможность стать чемпионом России или возможность вернуться в родной клуб?

– Второй. Возвращение домой – масштабное событие в моей жизни. Однако, признаюсь честно, сомнения были. Не то, что побаивался. Хотя чего скрывать. Боялся, что болельщики меня не примут, ведь играл за разные московские клубы.

– Скажем откровенно. Спасло то, что не выступал за ЦСКА.

– Может быть (смеется).

– Видели твои эмоции после первого гола. Что творилось в голове, когда мяч пересек линию ворот?

– Сложно передать эмоции. Первая игра, 40 тысяч болельщиков на стадионе. Гол в ворота "Анжи" – мой любимый. Все почему-то говорят про мяч "Зениту", но этот для меня важнее, – цитирует Самедова "Фратрия".
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 14:55
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(2)
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:12) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
сэр никогда

сер, иди как ты в жопу, например, алкоголик)


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:09) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
скучный, потерянный дл общества. просто кусок говна. это всё, что нужно знать юзерам данного ресурса о тебе.

Заметь, сэр никогда не переходит на личность, считая это безкультурью, чисто московской склокой. Отстань. Я сказал что вижу.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:00) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Хачово-негритянский клуб рабов. Зачем такое восточное лукавство?

скучный, потерянный дл общества. просто кусок говна. это всё, что нужно знать юзерам данного ресурса о тебе.


--------------------
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:37) #
  • -6
  •  (8)
online

Хачово-негритянский клуб рабов. Зачем такое восточное лукавство?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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