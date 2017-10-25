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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Самедов: боялся, что болельщики "Спартака" меня не примут
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о том, чего боялся при возвращении в стан красно-белых.
– Каррере хватило полгода, чтобы обратить внимание на тебя. Как думаешь, чем ты зацепил итальянца?
– Лучше спросите об этом самого тренера. О своем желании видеть меня в "Спартаке" Мистер сказал лично, в лицо. И отказать я не мог.
– Какой из факторов перевесил: возможность стать чемпионом России или возможность вернуться в родной клуб?
– Второй. Возвращение домой – масштабное событие в моей жизни. Однако, признаюсь честно, сомнения были. Не то, что побаивался. Хотя чего скрывать. Боялся, что болельщики меня не примут, ведь играл за разные московские клубы.
– Скажем откровенно. Спасло то, что не выступал за ЦСКА.
– Может быть (смеется).
– Видели твои эмоции после первого гола. Что творилось в голове, когда мяч пересек линию ворот?
– Сложно передать эмоции. Первая игра, 40 тысяч болельщиков на стадионе. Гол в ворота "Анжи" – мой любимый. Все почему-то говорят про мяч "Зениту", но этот для меня важнее, – цитирует Самедова "Фратрия".
– Каррере хватило полгода, чтобы обратить внимание на тебя. Как думаешь, чем ты зацепил итальянца?
– Лучше спросите об этом самого тренера. О своем желании видеть меня в "Спартаке" Мистер сказал лично, в лицо. И отказать я не мог.
– Какой из факторов перевесил: возможность стать чемпионом России или возможность вернуться в родной клуб?
– Второй. Возвращение домой – масштабное событие в моей жизни. Однако, признаюсь честно, сомнения были. Не то, что побаивался. Хотя чего скрывать. Боялся, что болельщики меня не примут, ведь играл за разные московские клубы.
– Скажем откровенно. Спасло то, что не выступал за ЦСКА.
– Может быть (смеется).
– Видели твои эмоции после первого гола. Что творилось в голове, когда мяч пересек линию ворот?
– Сложно передать эмоции. Первая игра, 40 тысяч болельщиков на стадионе. Гол в ворота "Анжи" – мой любимый. Все почему-то говорят про мяч "Зениту", но этот для меня важнее, – цитирует Самедова "Фратрия".
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