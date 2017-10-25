Константин Рауш: представьте: простой парень из Сибири появляется на поле в матче ЧМ-2018

Защитник "Кельна" Константин Рауш заявил, что сыграть за сборную России на домашнем ЧМ-2018 – самая важная цель в его жизни."Я долго мечтал о том, чтобы закрепиться в клубе бундеслиги. Еще дольше мечтал о вызове в сборную. Теперь хочу доказать, что достоин представлять страну на чемпионате мира.Сыграть на чемпионате мира-2018 – самая важная цель моей жизни. Представьте: простой парень из Сибири появляется на поле в матче крупнейшего мирового турнира, который к тому же проходит на его родине. Это стало бы осуществлением мечты", - цитирует Рауша официальный сайт ФИФА.