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Константин Рауш: представьте: простой парень из Сибири появляется на поле в матче ЧМ-2018

Защитник "Кельна" Константин Рауш заявил, что сыграть за сборную России на домашнем ЧМ-2018 – самая важная цель в его жизни.

"Я долго мечтал о том, чтобы закрепиться в клубе бундеслиги. Еще дольше мечтал о вызове в сборную. Теперь хочу доказать, что достоин представлять страну на чемпионате мира.

Сыграть на чемпионате мира-2018 – самая важная цель моей жизни. Представьте: простой парень из Сибири появляется на поле в матче крупнейшего мирового турнира, который к тому же проходит на его родине. Это стало бы осуществлением мечты", - цитирует Рауша официальный сайт ФИФА.
Теги: Рауш Сборная России
Сегодня, 15:47
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
нужно не появиться, а играть
а лучше из кожи вон лезть
надеюсь подразумевались именно такие амбиции


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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