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Юные футболисты "Локомотива" съездят в гости к Леониду Слуцкому

Юные футболисты "Локомотива" в рамках клубного турнира выиграли приз "В гости к Слуцкому".

Спортсмены 2006 г. р. отправятся в Кингстон-апон-Халл где место главного тренера "Халл Сити" занимает Леонид Слуцкий. Мальчики проведут тренировки с воспитанниками академии "Халла", товарищеский матч и поддержат основную команду "тигров" в игре чемпионшипа.

Sportbox
Теги: Локомотив Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 15:59
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№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
он их гамбургерами угощать будет?
Регистрация: 27.08.2008
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
Цитата: serega_user
Только один вопрос: кто придумал такой приз? smile

это наказание

Если у вас неприязнь к Слуцкому, то конечно наказание. Но даже если представить, что там нет его(Слуцкого), то это прекрасный подарок для детей


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: safonas (Сегодня, 16:03) #
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Цитата: serega_user
Только один вопрос: кто придумал такой приз? smile

это наказание


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:02) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Только один вопрос: кто придумал такой приз? smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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