Юные футболисты "Локомотива" съездят в гости к Леониду Слуцкому

Юные футболисты "Локомотива" в рамках клубного турнира выиграли приз "В гости к Слуцкому".Спортсмены 2006 г. р. отправятся в Кингстон-апон-Халл где место главного тренера "Халл Сити" занимает Леонид Слуцкий. Мальчики проведут тренировки с воспитанниками академии "Халла", товарищеский матч и поддержат основную команду "тигров" в игре чемпионшипа.