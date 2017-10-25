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В Петербурге запретят продажу алкоголя вблизи стадиона

В Петербурге ужесточат правила продажи алкоголя, сообщает "Росбалт".

ЗакС Петербурга принял соответствующий проект закона в первом чтении. Проект вводит ограничения на продажу спиртного в радиусе двух километров от стадиона "Санкт-Петербург Арена" в дни проведения матчей Чемпионата России среди команд клубов Премьер-Лиги, Кубка России, Лиги Европы или Лиги Чемпионов. Самого стадиона данный запрет на коснется. Аналогичные ограничения уже действовали во время Кубка конфедераций.
Сегодня, 16:24
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№5 Написал: safonas (Сегодня, 17:18) #
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все для удобства болельщиков, купить можно, но только на стадионе за 500р бокал


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:05) #
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online

Цитата: Ville
Трезвым его все равно невозможно смотреть

Кот заплакал даже. Другое дело когда пьёт ему и футбол не нужен, но это другая история. Когда то, все станут трезво смотреть на эту бодягу. На стадике будут одни боты неживые. Кота передёрнуло.Не дай бог
Миру мир жизни-жизнь


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Ville СПб (Сегодня, 16:59) #
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Цитата: tiki
а в питере такого не было???

нет. в Дни матчей пока идешь до стадио по аллее, стояли лотки, можно спокойно покупать пиво и пить, и никто не трогал. На самОм стадио- только безалкогольное пиво продавали. После матча, ничего не продавали, все лотки с пивом убирали.
Кароче, и тут закрутили. Ну и накуй. Не пойду на футбол. Трезвым его все равно невозможно смотреть grin


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:51) #
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online

В Питере-пить, бля буду.
Тире пить


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
а в питере такого не было???в Москве в целом районе ничего купить нельзя (точнее можно, но это если очень нужно)
слышал что в Химках даже во всяких ростиксах и ашанах запрещают продавать


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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