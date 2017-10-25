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"Шинник" разгромил "Олимпиец" и вышел в четвертьфинал Кубка России

Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка России "Шинник" на поле в Караваево принимал "Олимпиец".

Кубок России

1/8 финала

"Шинник" - "Олимпиец" 4:0

Голы: Чистяков, 20, Крамаренко, 24, Лях, 48, Кагермазов, 70 (пен.)

"Шинник": Антипин, Магадиев, Чистяков, Чалов, Кагермазов, Лях, Шайморданов, Крамаренко, Камилов, Низамутдинов, Булия

"Олимпиец": Бородько, Филин, Морозов, Маляров, Полянин, Хрипков, Хайруллов, Фомин, Горбунов, Аюпов, Беляков (Сорочкин, 65)

Предупреждения: Филин, 58, Беляков, 64
Теги: Шинник Олимпиец
Сегодня, 17:01
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