Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Ростов" - "Амкар": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России "Ростов" - "Амкар".

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Устинов, Могилевец, Маер, Гацкан, Ионов, Зуев, Бухаров.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Конде, Идову, Сиваков, Костюков, Огуде, Баланович, Бодул, Гащенков.
Теги: Ростов Амкар
Сегодня, 17:38
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.