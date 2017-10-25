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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Спартак" разгромил нальчикский "Спартак" в 1/8 финала Кубка России
"Спартак" в Москве одержал победу над нальчикским "Спартаком" и вышел в четвертьфинал Кубка России.
Кубок России
1/8 финала
"Спартак" - "Спартак-Нальчик" 5:2
Голы: Пашалич, 30, Мельгарехо, 48, 52, Жилов, 81 (аг), Кутепов, 88 - Медников, 19, Гугуев, 58.
"Спартак": Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти (Джикия, 65), Комбаров, Пашалич, Глушаков, Мельгарехо (Промес, 58), Педро Роша, Давыдов (Попов, 78), Луис Адриано.
"Спартак-Нальчик": Шогенов, Жилов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Миронов (Магомадов, 86), Медников (Ахриев, 62), Паштов, Каркаев (Машуков, 65), Гугуев, Тлупов.
Предупреждения: Медников, 17, Комбаров, 57, Муслуев, 68, Промес, 68.
Кубок России
1/8 финала
"Спартак" - "Спартак-Нальчик" 5:2
Голы: Пашалич, 30, Мельгарехо, 48, 52, Жилов, 81 (аг), Кутепов, 88 - Медников, 19, Гугуев, 58.
"Спартак": Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти (Джикия, 65), Комбаров, Пашалич, Глушаков, Мельгарехо (Промес, 58), Педро Роша, Давыдов (Попов, 78), Луис Адриано.
"Спартак-Нальчик": Шогенов, Жилов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Миронов (Магомадов, 86), Медников (Ахриев, 62), Паштов, Каркаев (Машуков, 65), Гугуев, Тлупов.
Предупреждения: Медников, 17, Комбаров, 57, Муслуев, 68, Промес, 68.
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