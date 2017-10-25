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"Спартак" разгромил нальчикский "Спартак" в 1/8 финала Кубка России

"Спартак" в Москве одержал победу над нальчикским "Спартаком" и вышел в четвертьфинал Кубка России.

Кубок России

1/8 финала

"Спартак" - "Спартак-Нальчик" 5:2

Голы: Пашалич, 30, Мельгарехо, 48, 52, Жилов, 81 (аг), Кутепов, 88 - Медников, 19, Гугуев, 58.

"Спартак": Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти (Джикия, 65), Комбаров, Пашалич, Глушаков, Мельгарехо (Промес, 58), Педро Роша, Давыдов (Попов, 78), Луис Адриано.

"Спартак-Нальчик": Шогенов, Жилов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Миронов (Магомадов, 86), Медников (Ахриев, 62), Паштов, Каркаев (Машуков, 65), Гугуев, Тлупов.

Предупреждения: Медников, 17, Комбаров, 57, Муслуев, 68, Промес, 68.
Теги: Спартак Спартак Нальчик
Сегодня, 20:49
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№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:52) #
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online

Вот и уровень петковича и бокетти Роша ещё слаб .а вот мелгарехо набирает форму и это радует. Пашалич молодец тоже.
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 20:52) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Уф, хорошо что наши бездари сегодня Крыльев не смогли обыграть. Ато позор то было...а так сейчас скажут, что просто не повезло немного, и будут дальше бабло пилить и амзуна с канунников в состав ставить.
Регистрация: 5.08.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:51) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Что и требовалось.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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