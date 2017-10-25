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"Крылья Советов" выбили "Рубин" из Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России "Рубин" на своем поле уступил "Крыльям Советов".

Кубок России

1/8 финала

"Рубин" - "Крылья Советов" 1:2

Голы: Корниленко, 35, Алиев, 60, Жемалетдинов, 65

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Гранат, Бауэр, (Лестьенн, 68), Камболов, Оздоев, М'Вила, Канунников, Азмун.

"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Зотов, (Гоцук, 90), Феррейра, Ткачук, Чочиев, (Башкиров, 73), Кленкин, Ланин, Мияйлович, Алиев, Корниленко.

Предупреждения: Лестьенн, 72
Теги: Крылья Советов Рубин
Сегодня, 20:52
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(1)
№9 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 21:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Эй, писарчуки-клоуны! В составе чьей команды играет Жемалетдинов? Кто кому забил на 65-й минуте, а, редакторы?!
Регистрация: 30.11.2013
№8 Написал: Crowley172 (Сегодня, 21:10) #
  • -2
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Даешь луч или ска в ЛЕ!!! Я поугараю над европейцами))
Регистрация: 15.10.2016
№7 Написал: кандид (Сегодня, 21:05) #
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  •  (6)

Набиуллин - лошара ! Мог бы играть с Ливерпулем и Севильей .
Регистрация: 29.09.2016
№6 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 21:03) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
Канунников, Азмун - 14 тур рфпл. На двоих нападающих, которые в старте. У них статистика 1 гол(канунникова) и 0 г.п. Кароче г+п=1. По 0.5 на каждого.

Но оба в старте постоянно. И еще говорят в футболе дают шансы и тд. Конкретно Бердыев усадил более - менее играющего Набиуллина, заменив своей пешкой. Убрал из команды Жонатаса (аля фаерплей!! АУ, какое фаер плей, мы за зону вылета скоро будем бороться), подсадил на контракты кучу своих ненужных ЦЗ и весь свой штаб, хрен пойми сколько игр не дает хотя-бы треть шансов Льестенну, Жемалетдинову, Ахметову... Рочина и Цакташ вообще не играют, видно вообще отказываются с таким нападением играть.

Супер. Нахрен такой клуб сдался. Надеюсь Льестенн, Мвилла и Бауэр свалят зимой (хорошие игроки же, может понимают что тут ловить нечего). И пусть пропихивает своих спокойно в состав. Хоть отмазка будет - лучше игроков то все равно нет.
Регистрация: 5.08.2015
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:03) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Судя по составу оставшихся в турнире участников, самым громким будет финал Спартак - СКА blush


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 21:01) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Молодцы ребята. С таким настроем на игру и нам, болельщикам о кубке помечтать не зазорно.)
Регистрация: 30.03.2016
№3 Написал: Игорь футболист г.Самара (Сегодня, 21:01) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Крылья Сов»
На сейчас четыре команды ФНЛ в четвертфинале. Нда. все же Тихонов вывел Крылья на Спартак, из бойцов выжмет все в этом матче, на что способны.


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010
№2 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 21:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
каннуникова гоните из команды...в ворота попасть не может... laughing
Регистрация: 26.04.2016
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:58) #
  • +2
  •  (4)

Вот будет интересно посмотреть игру с крыльями. Команда серьезная.
Регистрация: 27.07.2016
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