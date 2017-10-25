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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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16:15
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13:55
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"Крылья Советов" выбили "Рубин" из Кубка России
В матче 1/8 финала Кубка России "Рубин" на своем поле уступил "Крыльям Советов".
Кубок России
1/8 финала
"Рубин" - "Крылья Советов" 1:2
Голы: Корниленко, 35, Алиев, 60, Жемалетдинов, 65
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Гранат, Бауэр, (Лестьенн, 68), Камболов, Оздоев, М'Вила, Канунников, Азмун.
"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Зотов, (Гоцук, 90), Феррейра, Ткачук, Чочиев, (Башкиров, 73), Кленкин, Ланин, Мияйлович, Алиев, Корниленко.
Предупреждения: Лестьенн, 72
Кубок России
1/8 финала
"Рубин" - "Крылья Советов" 1:2
Голы: Корниленко, 35, Алиев, 60, Жемалетдинов, 65
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Гранат, Бауэр, (Лестьенн, 68), Камболов, Оздоев, М'Вила, Канунников, Азмун.
"Крылья Советов": Конюхов, Таранов, Зотов, (Гоцук, 90), Феррейра, Ткачук, Чочиев, (Башкиров, 73), Кленкин, Ланин, Мияйлович, Алиев, Корниленко.
Предупреждения: Лестьенн, 72
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