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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Снова пять: Московский «Спартак» разгромил одноклубников из Нальчика
Московский «Спартак» вышел в ? финала Кубка России. «Красно-белые» подарили зрителям яркий поединок со своими одноклубниками из Нальчика, устроив настоящую голевую перестрелку. Rusfootball.info – о кубковом успехе москвичей.
В этом сезоне состав участников 1/8 финала Кубка России получился довольно необычным. Многие клубы Премьер-Лиги откровенно отодвинули этот турнир на второй план, выставив на матчи 1/16 финала вторые составы. В результате более половины участников 1/8 финала стали команды из низших дивизионов. Исключение среди топ-клубов России составил московский «Спартак». Столичные футболисты отнеслись к турниру со всей серьёзностью. Наставник «красно-белых» Массимо Каррера сразу объявил, что в 1/8 финала также будет задействовать ведущих игроков.
Так оно и получилось, хоть в стартовом составе и оказалось сразу несколько резервистов, но заявка москвичей на матч с одноклубниками из Нальчика выглядела грозно. Из резервистов в стартовый состав попали лишь Давыдов и молодой голкипер Александр Максименко.
Без страха
Нальчане к матчу 1/8 финала подошли в не самом лучшем настроении. В прошлом сезоне «спартаковцы» ещё выступали в ФНЛ, но не смогли удержаться во втором по рангу дивизионе чемпионата России. Наверняка, поклонники «Спартака» из Нальчика рассчитывали, что их любимцы сразу поборются за возвращение в ФНЛ. Но «красно-белые» фактически провалили старт нового сезона.
Перед кубковым дерби нальчане в пяти последних матчах чемпионата одержали всего одно очко. С такими результатами говорить по повышении в классе явно не приходилось. Зато в Кубке России южане удивили. В 1/16 финала они сумели обыграть «Динамо», пусть москвичи и пребывали в не лучшем состоянии.
Дебютный отрезок встречи с московским «Спартаком» южане также могли занести себе в актив. Гости явно не боялись действующего чемпиона России, хоть и смирились с игрой вторым номером.
Более того, уже на 19-й минуте нальчане вышли вперёд. Гости подловили свой момент во время углового. После подачи последовала скидка на дальнюю штангу, где в одиночестве находился Медников. Гол нальчан никак нельзя было назвать случайным. Ещё во время первой десятиминутки гости создали два отличных момента, на которые хозяева ответили лишь преимуществом по владению мячом.
Москвичи явно завелись после такой оплеухи от представителя третьего по рангу дивизиона. Хозяева постепенно стали конвертировать контроль мяча в опасные моменты. Вскоре Давыдов мог забить гол-красавец, но его обводящий удар на себя приняла штанга. Затем уже Кутепов играл на добивании, но голкипер нальчан вытащил мяч из угла.
Тем не менее, гол назревал, но его вполне могли забить не хозяева, а гости. Очередная быстрая контратака южан закончилась выходом Гугуева на ударную позицию. Комбаров успел заблокировать удар, голкипер «Спартака» Максименко уже не успевал броситься в другой угол, но рикошет отправил мяч за лицевую линию поля. А в ответной атаке забили уже хозяева. Мельгарехо отличной передачей бросил в прорыв Луиса Адриано. Тот с фланга пробил в дальний угол, но Шогенов парировал. Однако защитники Нальчика не сориентировались и подарили мяч Роше, а дальше уже Пашалич закатил мяч в пустой угол ворот соперника – 1:1.
«Спартаковский» карнавал
После перерыва соперники в конец позабыли об обороне. В атакующей игре чуть больше преуспели хозяева. Им понадобилось всего пять минут, чтобы отметиться дуплетом. Сразу после перерыва Мельгарехо позволили принять мяч на расстрельной позиции, а дальше парагваец сделал своё дело. Ещё через пять минут Мельгарехо оформил дубль. На этот раз нальчане не справились с угловым. Форвард «Спартака» без сопротивления бил по воротам головой с нескольких метров.
После такого вряд ли бы кто-то обвинил гостей в безволии, если бы они сдались на милость победителю. Но южане явно были предельно мотивированы в этот вечер. Гости шли вперёд большими силами, а их упорство было вознаграждено на 59-й минуте. Активный Гугуев откликнулся на скидку мяча головой (борьбу проиграл Кутепов), а Бокетти не успел накрыть удар с близкого расстояния.
В дальнейшем команды продолжили обмениваться опасными вылазками. К концу матча счёт мог превратиться в теннисный. Но подопечные Массимо Карреры предпочли свою любимую с недавних пор пятёрку. Разгром гостей довершён в последнюю десятиминутку. Нальчане явно подустали от игры в столь высоком темпе. И на 81-й минуте Жилов срезал мяч в собственные ворота, пытаясь прервать передачу на Луиса Адриано. А уже перед самым свистком москвичи забили вновь после углового. Теперь уже последовала скидка во вратарскую, где в одиночестве находился Кутепов, который и отправил смачным ударом мяч в ворота – 5:2!
В итоге подопечные Карреры добились важной победы в кубковом матче. Игра получилась довольно нервной, но вряд ли оставила зрителей обеих команд равнодушными. Москвичи продолжают погоню за трофеями. Они остаются главными фаворитами розыгрыша Кубка России.
Антон Мозговой для Rusfootball.info
В этом сезоне состав участников 1/8 финала Кубка России получился довольно необычным. Многие клубы Премьер-Лиги откровенно отодвинули этот турнир на второй план, выставив на матчи 1/16 финала вторые составы. В результате более половины участников 1/8 финала стали команды из низших дивизионов. Исключение среди топ-клубов России составил московский «Спартак». Столичные футболисты отнеслись к турниру со всей серьёзностью. Наставник «красно-белых» Массимо Каррера сразу объявил, что в 1/8 финала также будет задействовать ведущих игроков.
Так оно и получилось, хоть в стартовом составе и оказалось сразу несколько резервистов, но заявка москвичей на матч с одноклубниками из Нальчика выглядела грозно. Из резервистов в стартовый состав попали лишь Давыдов и молодой голкипер Александр Максименко.
Без страха
Нальчане к матчу 1/8 финала подошли в не самом лучшем настроении. В прошлом сезоне «спартаковцы» ещё выступали в ФНЛ, но не смогли удержаться во втором по рангу дивизионе чемпионата России. Наверняка, поклонники «Спартака» из Нальчика рассчитывали, что их любимцы сразу поборются за возвращение в ФНЛ. Но «красно-белые» фактически провалили старт нового сезона.
Перед кубковым дерби нальчане в пяти последних матчах чемпионата одержали всего одно очко. С такими результатами говорить по повышении в классе явно не приходилось. Зато в Кубке России южане удивили. В 1/16 финала они сумели обыграть «Динамо», пусть москвичи и пребывали в не лучшем состоянии.
Дебютный отрезок встречи с московским «Спартаком» южане также могли занести себе в актив. Гости явно не боялись действующего чемпиона России, хоть и смирились с игрой вторым номером.
Более того, уже на 19-й минуте нальчане вышли вперёд. Гости подловили свой момент во время углового. После подачи последовала скидка на дальнюю штангу, где в одиночестве находился Медников. Гол нальчан никак нельзя было назвать случайным. Ещё во время первой десятиминутки гости создали два отличных момента, на которые хозяева ответили лишь преимуществом по владению мячом.
Москвичи явно завелись после такой оплеухи от представителя третьего по рангу дивизиона. Хозяева постепенно стали конвертировать контроль мяча в опасные моменты. Вскоре Давыдов мог забить гол-красавец, но его обводящий удар на себя приняла штанга. Затем уже Кутепов играл на добивании, но голкипер нальчан вытащил мяч из угла.
Тем не менее, гол назревал, но его вполне могли забить не хозяева, а гости. Очередная быстрая контратака южан закончилась выходом Гугуева на ударную позицию. Комбаров успел заблокировать удар, голкипер «Спартака» Максименко уже не успевал броситься в другой угол, но рикошет отправил мяч за лицевую линию поля. А в ответной атаке забили уже хозяева. Мельгарехо отличной передачей бросил в прорыв Луиса Адриано. Тот с фланга пробил в дальний угол, но Шогенов парировал. Однако защитники Нальчика не сориентировались и подарили мяч Роше, а дальше уже Пашалич закатил мяч в пустой угол ворот соперника – 1:1.
«Спартаковский» карнавал
После перерыва соперники в конец позабыли об обороне. В атакующей игре чуть больше преуспели хозяева. Им понадобилось всего пять минут, чтобы отметиться дуплетом. Сразу после перерыва Мельгарехо позволили принять мяч на расстрельной позиции, а дальше парагваец сделал своё дело. Ещё через пять минут Мельгарехо оформил дубль. На этот раз нальчане не справились с угловым. Форвард «Спартака» без сопротивления бил по воротам головой с нескольких метров.
После такого вряд ли бы кто-то обвинил гостей в безволии, если бы они сдались на милость победителю. Но южане явно были предельно мотивированы в этот вечер. Гости шли вперёд большими силами, а их упорство было вознаграждено на 59-й минуте. Активный Гугуев откликнулся на скидку мяча головой (борьбу проиграл Кутепов), а Бокетти не успел накрыть удар с близкого расстояния.
В дальнейшем команды продолжили обмениваться опасными вылазками. К концу матча счёт мог превратиться в теннисный. Но подопечные Массимо Карреры предпочли свою любимую с недавних пор пятёрку. Разгром гостей довершён в последнюю десятиминутку. Нальчане явно подустали от игры в столь высоком темпе. И на 81-й минуте Жилов срезал мяч в собственные ворота, пытаясь прервать передачу на Луиса Адриано. А уже перед самым свистком москвичи забили вновь после углового. Теперь уже последовала скидка во вратарскую, где в одиночестве находился Кутепов, который и отправил смачным ударом мяч в ворота – 5:2!
В итоге подопечные Карреры добились важной победы в кубковом матче. Игра получилась довольно нервной, но вряд ли оставила зрителей обеих команд равнодушными. Москвичи продолжают погоню за трофеями. Они остаются главными фаворитами розыгрыша Кубка России.
Антон Мозговой для Rusfootball.info
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