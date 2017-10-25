Они хозяева Поволжья. "Крылья Советов" выбили из кубка "Рубин"



Кубок России

1/8 финала



"Рубин" – "Крылья Советов" 1:2 Кубок России1/8 финала

Голы: Жемалетдинов, 59' - Корниленко, 33', Алиев, 55'

"Рубин" и "Крылья Советов" раньше всегда играли друг с другом только в рамках чемпионата. Сегодня состоялось первое историческое "волжское дерби" в рамках кубка России.рассказывает о том, каким оно вышло, и о том, почему победа самарского клуба оказалась заслуженной.Рыжиков, Набиуллин (Жемалетдинов, 46'), Кудряшов, Сорокин (Лестьенн, 64'), Гранат, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Канунников, АзмунКонюхов, Таранов, Зотов (Гоцук, 84'), Надсон, Ткачук, Чочиев (Башкиров, 66'), Кленкин, Ланин, Мияйлович, Алиев (Зинков, 90'), КорниленкоЛестьенн, 68'На берегах Волги расположено много городов, в которых есть профессиональные футбольные клубы, но именно противостояние Казани и Самары считается титульным сражением Поволжского федерального округа. Сегодня "Рубин" и "Крылья" представляют разные дивизионы, но от этого статус "волжского дерби" не становится менее солидным. Более того, именно это обстоятельство придает ему славную изюминку, ведь в такой ситуации команды могли встретиться только в кубке, а ранее в истории такого никогда не было. Так что, вечер нынешней среды был обогащен старым принципиальным матчем под новым изысканным соусом.Отрадно, что тренеры решили всерьез отнестись ко второму по значимости клубному турниру нашей страны. Абсолютно основные составы были как у хозяев, так и у гостей. Это рождало большую надежду на то, что дерби получится по-настоящему жарким. Тем более что обоим клубам было что доказывать прямо сейчас. "Крылья" в последних турах ФНЛ потеряли много очков, позволили оторваться "Енисею", и победа в Казани становилась бы хорошим импульсом для восстановления былых позиций. Подопечные Бердыева, в свою очередь, тоже не часто побеждают, ведут плотную борьбу в Премьер-Лиге, а потому в кубке они могли рассчитывать на более предпочтительный шанс завоевать путевку в еврокубки.Серьезность намерений "казанцев" проявилась с первых минут встречи. Хозяева оказали мощное давление на владения Конюхова, подкрепленное опасными моментами. Сорокин пробил головой после подачи углового, Азмун исполнил свою попытку после паса Канунникова, а Оздоев и вовсе отправил мяч в сетку ударом через себя (правда, судьи гол отменили из-за офсайда). И это все менее чем за четверть часа. Стоит отметить, что решение арбитра зафиксировать у Оздоева положение "вне игры" выглядит несколько сомнительным, и гол вполне можно было засчитать. Данный вариант развития событий отразил бы суть дебюта матча более ярко, но счет 0:0 все-таки смог удержаться на табло.После этого "Крылья" полностью освоились на большой и неприлично пустой "Казань Арене". Теперь уже они стали чаще появляться у чужих ворот, активно используя своих фланговых игроков. Так, например, Зотов очень опасно пробил метров с 25 рядом со штангой. При этом гости не всегда были идеальны в защите и позволяли сопернику проводить не столь частые, но вполне качественные атаки. Хорошие шансы забить были у Азмуна и у Канунникова, которым самую малость не хватило точности для гола.Впрочем, в середине первого тайма "Рубин" ошибался в обороне грубее, чем "Крылья", а потому неудивительно, что именно "самарцы" забили первыми. После хорошей продольной передачи от Кленкина Зотов ворвался в штрафную, стянул на себя несколько защитников и изящно подбросил мяч точно на голову одинокому Корниленко. Белорусский форвард такие шансы не упускает. Подопечные Тихонова после гола вполне резонно перешли на более акцентированную игру от обороны, и "казанцам" от этого стало ничуть не легче. Хозяевам все чаще приходилось бить издали, хотя однажды им удалось осуществить проникновение внутрь штрафной "Крыльев" - Надсону пришлось стелиться в героическом подкате, чтобы не дать забить Азмуну.Второй тайм начался с еще одного прорыва "Рубина". Канунников изо всех сил старался опередить Конюхова, но вместо мяча попал в корпус вратаря. К счастью, эпизод обошелся без травм. Канунников, вообще говоря, был самым активным после перерыва, но суждено забить было не ему, а его коллеге по амплуа из самарского клуба. "Крылья Советов" заработали штрафной недалеко от углового флажка. Все ждали, что Ткачук выполнит навес на 11-метровую отметку, но Денис очень хитро откатил мяч в центр на Алиева, который мощным ударом прошил Рыжикова.Очень красивый и очень важный гол, казалось бы, должен позволить "Крыльям" чувствовать себя комфортнее, но вместо этого наступил эффект расслабления. "Рубин" в кратчайшие сроки отыграл один мяч. Таранов и Зотов не смогли выйти из-под прессинга Канунникова и Бауэра на левом фланге своей обороны. В итоге австрийский футболист казанского клуба получил возможность выполнить комфортную передачу на Жемалетдинова, который не оставил шансов споткнувшемуся Конюхову.Любопытно, что вышедший в перерыве на замену Жемалетдинов спустя две минуты после своего гола мог забивать еще раз и сравнивать счет, но в этом эпизоде ему не хватило хладнокровия, чтобы пробить мимо вратаря. Впрочем, с главной своей миссией молодой полузащитник справился - ему удалось оживить игру и взбодрить партнеров. "Рубин" начал наконец-то бегать, двигаться. Самым ярким результатом этой активности стал опасный удар рядом со штангой в исполнении Канунникова.Надо отметить, что Тихонов немедленно отреагировал на случившееся. Вместо более креативного Чочиева Андрей Валерьевич выпустил склонного разрушать чужие атаки Башкирова. Усиление опорной зоны вскоре позволило успокоить игру. "Крылья" вновь стали не только самоотверженно обороняться, но и пытаться убегать в контратаки. С остротой получалось не особо здорово, но зато удавалось убить время с помощью этих забегов.В последние минуты "Крылья" и вовсе устроили настоящий мастер-класс по доведению матча до победного завершения. Все добавленное время они провели на половине поля соперника, уверенно контролируя мяч и грамотно зарабатывая угловые. "Рубин" ничего не смог с этим поделать и достойно принял поражение. Первая кубковая встреча "казанцев" и "самарцев" завершилась победой последних. Победой по делу и победой заслуженной, поскольку гости играли с большим желанием и с большой самоотдачей. Подопечные Тихонова выходят в четвертьфинал кубка и теперь могут смело заявлять - в этом сезоне они хозяева Поволжья.