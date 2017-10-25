Андрей Тихонов: победа над таким грозным соперником поможет нам и в ФНЛ двигаться дальше

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал победу над "Рубином" (2:1) в 1/8 финала Кубка России."Выиграли за счет огромного желания и самоотдачи. Мы играем в ФНЛ, нам очень тяжело, потому что там многие команды обороняются. Нам легче играть с командами, которые играют в футбол. Мы и сами пытаемся играть в футбол.Не могли сегодня проиграть. У нас был неудачный месяц, и мы должны были что-то сделать для наших болельщиков. Победа над таким грозным соперником, думаю, поможет нам и в ФНЛ двигаться дальше. Наша главная задача на сезон – выйти в Премьер-лигу", - сказал Тихонов в эфире телеканала "Наш футбол".