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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Тихонов: победа над таким грозным соперником поможет нам и в ФНЛ двигаться дальше
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал победу над "Рубином" (2:1) в 1/8 финала Кубка России.
"Выиграли за счет огромного желания и самоотдачи. Мы играем в ФНЛ, нам очень тяжело, потому что там многие команды обороняются. Нам легче играть с командами, которые играют в футбол. Мы и сами пытаемся играть в футбол.
Не могли сегодня проиграть. У нас был неудачный месяц, и мы должны были что-то сделать для наших болельщиков. Победа над таким грозным соперником, думаю, поможет нам и в ФНЛ двигаться дальше. Наша главная задача на сезон – выйти в Премьер-лигу", - сказал Тихонов в эфире телеканала "Наш футбол".
"Выиграли за счет огромного желания и самоотдачи. Мы играем в ФНЛ, нам очень тяжело, потому что там многие команды обороняются. Нам легче играть с командами, которые играют в футбол. Мы и сами пытаемся играть в футбол.
Не могли сегодня проиграть. У нас был неудачный месяц, и мы должны были что-то сделать для наших болельщиков. Победа над таким грозным соперником, думаю, поможет нам и в ФНЛ двигаться дальше. Наша главная задача на сезон – выйти в Премьер-лигу", - сказал Тихонов в эфире телеканала "Наш футбол".
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