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"Амкар" в серии пенальти обыграл "Ростов" и вышел в 1/4 финала Кубка России

"Амкар" в серии пенальти победил "Ростов" в матче 1/8 финала Кубка России. В четвертьфинале пермяки сыграют с "Авангардом".

Кубок России

1/8 финала

"Ростов" - "Амкар" 1:1 (9:10 в серии пенальти)

Гол: Паршивлюк, 43 - Идову, 17

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Устинов, Могилевец (Макеев, 61), Маер, Гацкан, Ионов (Думбия, 90), Зуев (Шомуродов, 107), Бухаров

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Конде, Идову (Прокофьев, 93), Сиваков, Костюков (Зайцев, 72), Огуде, Баланович, Бодул, Гащенков (Мельников, 90)

Предупреждения: Маер, 63, Конде, 108
Теги: Ростов Амкар
Сегодня, 21:23
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6
(0)
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Песьяков,Макей и Парш бились как могли...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№5 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 21:36) #
  • -3
  •  (3)

Молодцы,ребята! Браво, Артур! blush
Регистрация: 28.11.2008
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:32) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
битва автобусов,одним меньше стало,кто то должен был оказаться на ободах
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: dvdw (Сегодня, 21:31) #
  • -2
  •  (4)
online

Ещё вчера ростов играл в лч,громил аякс в отборе,а сейчас команду превратили в г....о,обидно...
Регистрация: 27.09.2016
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (7)

Это хорошо что был такой изнурительный матч
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (4)

Амкар - мужики.
Регистрация: 29.08.2017
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