"Амкар" в серии пенальти обыграл "Ростов" и вышел в 1/4 финала Кубка России

"Амкар" в серии пенальти победил "Ростов" в матче 1/8 финала Кубка России. В четвертьфинале пермяки сыграют с "Авангардом".Кубок России1/8 финала: Паршивлюк, 43 - Идову, 17"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Устинов, Могилевец (Макеев, 61), Маер, Гацкан, Ионов (Думбия, 90), Зуев (Шомуродов, 107), Бухаров"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Конде, Идову (Прокофьев, 93), Сиваков, Костюков (Зайцев, 72), Огуде, Баланович, Бодул, Гащенков (Мельников, 90)Предупреждения: Маер, 63, Конде, 108