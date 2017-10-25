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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Амкар" в серии пенальти обыграл "Ростов" и вышел в 1/4 финала Кубка России
"Амкар" в серии пенальти победил "Ростов" в матче 1/8 финала Кубка России. В четвертьфинале пермяки сыграют с "Авангардом".
Кубок России
1/8 финала
"Ростов" - "Амкар" 1:1 (9:10 в серии пенальти)
Гол: Паршивлюк, 43 - Идову, 17
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Устинов, Могилевец (Макеев, 61), Маер, Гацкан, Ионов (Думбия, 90), Зуев (Шомуродов, 107), Бухаров
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Конде, Идову (Прокофьев, 93), Сиваков, Костюков (Зайцев, 72), Огуде, Баланович, Бодул, Гащенков (Мельников, 90)
Предупреждения: Маер, 63, Конде, 108
Кубок России
1/8 финала
"Ростов" - "Амкар" 1:1 (9:10 в серии пенальти)
Гол: Паршивлюк, 43 - Идову, 17
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Устинов, Могилевец (Макеев, 61), Маер, Гацкан, Ионов (Думбия, 90), Зуев (Шомуродов, 107), Бухаров
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Конде, Идову (Прокофьев, 93), Сиваков, Костюков (Зайцев, 72), Огуде, Баланович, Бодул, Гащенков (Мельников, 90)
Предупреждения: Маер, 63, Конде, 108
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