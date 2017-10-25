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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Тосно" по пенальти обыграл "Томь" и вышел в четвертьфинал Кубка России
"Тосно" победил "Томь" в матче 1/8 финала Кубка России.
Кубок России
1/8 финала
"Тосно" - "Томь" 0:0 (6:5 в серии пенальти)
"Тосно": Опарин, Шахов, Дугалич, Сухарев, Чернов, Казаев, Галиулин (Роша, 85), Карницкий, Мирзов, Палиенко (Труич, 69), Марков
"Томь": Мелихов, Пулжич, Иванов, Гирдвайнис, Микуцкис, Зуйков, Деобальд (Большунов, 65), Померко, Макурин (Гвиневский, 59), Кудряшов, Саная (Соболев, 80)
Предупреждения: Дугалич, 44, Макурин, 55
Кубок России
1/8 финала
"Тосно" - "Томь" 0:0 (6:5 в серии пенальти)
"Тосно": Опарин, Шахов, Дугалич, Сухарев, Чернов, Казаев, Галиулин (Роша, 85), Карницкий, Мирзов, Палиенко (Труич, 69), Марков
"Томь": Мелихов, Пулжич, Иванов, Гирдвайнис, Микуцкис, Зуйков, Деобальд (Большунов, 65), Померко, Макурин (Гвиневский, 59), Кудряшов, Саная (Соболев, 80)
Предупреждения: Дугалич, 44, Макурин, 55
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