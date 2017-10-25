Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Тосно" по пенальти обыграл "Томь" и вышел в четвертьфинал Кубка России

"Тосно" победил "Томь" в матче 1/8 финала Кубка России.

Кубок России

1/8 финала

"Тосно" - "Томь" 0:0 (6:5 в серии пенальти)

"Тосно": Опарин, Шахов, Дугалич, Сухарев, Чернов, Казаев, Галиулин (Роша, 85), Карницкий, Мирзов, Палиенко (Труич, 69), Марков

"Томь": Мелихов, Пулжич, Иванов, Гирдвайнис, Микуцкис, Зуйков, Деобальд (Большунов, 65), Померко, Макурин (Гвиневский, 59), Кудряшов, Саная (Соболев, 80)

Предупреждения: Дугалич, 44, Макурин, 55
Теги: Тосно Томь
Сегодня, 21:44
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: yanus0407
Молодцы парни !!! Теперь в четвертьфинале вынесут Спартак !!!! Заболотный обещал !!!

Бомж как всегда обосрался. Спартак играет с Крыльями.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yanus0407
Молодцы парни !!! Теперь в четвертьфинале вынесут Спартак !!!! Заболотный обещал !!!

едут во владик....
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 21:53) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы парни !!! Теперь в четвертьфинале вынесут Спартак !!!! Заболотный обещал !!!


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 21:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
хорошо...
Регистрация: 26.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.