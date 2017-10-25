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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Максименко: я бы слукавил, сказав, что у меня не дрожали коленки (видео)
Вратарь "Спартака" Александр Максименко прокомментировал победу над нальчикским "Спартаком" в матче 1/8 Кубка России (5:2) и рассказал о своем дебюте в основном составе красно-белых.
– Как оцениваете свой дебют?
– Впечатления самые положительные. Немного подпортило настроение, что пропустили два гола, а так, считаю, дебют удался. Выиграли с крупным счетом.
– Много раз себе представляли дебют за "Спартак"? Как это выглядело?
– Конечно. Как только приехал в "Спартак", сразу стал представлять свой дебют. Хотелось, чтобы он поскорее состоялся. Думаю, все, что ни делается – к лучшему, и я сыграл в свое время.
– Было волнение?
– Конечно. Я бы слукавил, сказав, что у меня не дрожали коленки. Первые пять-десять минут меня потряхивало. А потом, когда сделал первое касание – успокоился. Наверное, первые 5 минут было волнение.
– Тренер остался доволен после матча?
– В перерыве он не был доволен, потому что мы не выигрывали. Он просил агрессивно сыграть на чужой половине поля и бить по воротам.
- Вы пропустили два мяча. Была ли возможность отбить хотя бы один из них?
- Думаю, что всегда есть возможность отбить.
- К себе какие-то претензии есть?
- Да, конечно.
- Каррера после игры сразу ушел в раздевалку, а обычно выходит на поле. Был сильно расстроен?
- Не знаю. Надо у него спросить.
- С чем связаны пропущенные мячи? Недооценка соперника?
- Недооценки не было. Все знают, что в Кубке много сюрпризов. Мы на полсекунды потеряли концентрацию, и нас за это наказали. Но мы справились, поэтому сейчас все хорошо.
– Что именно подсказывал тренер вратарей?
– Сказал, чтобы я был спокоен, играл в свою игру и не выдумывал ничего экстраординарного. Просил сыграть по простому, как умею.
– А Селехов с Ребровым что-то подсказывали?
– Конечно. Все то же самое говорили, чтобы был поспокойнее.
– Но вы понимали, что это основная команда и цена ошибки гораздо выше?
– Конечно. Несмотря на то, что мы играли с клубом ПФЛ, все равно это первая команда, сорокатысячный стадион, фанаты…
Rusfootball.info
– Как оцениваете свой дебют?
– Впечатления самые положительные. Немного подпортило настроение, что пропустили два гола, а так, считаю, дебют удался. Выиграли с крупным счетом.
– Много раз себе представляли дебют за "Спартак"? Как это выглядело?
– Конечно. Как только приехал в "Спартак", сразу стал представлять свой дебют. Хотелось, чтобы он поскорее состоялся. Думаю, все, что ни делается – к лучшему, и я сыграл в свое время.
– Было волнение?
– Конечно. Я бы слукавил, сказав, что у меня не дрожали коленки. Первые пять-десять минут меня потряхивало. А потом, когда сделал первое касание – успокоился. Наверное, первые 5 минут было волнение.
– Тренер остался доволен после матча?
– В перерыве он не был доволен, потому что мы не выигрывали. Он просил агрессивно сыграть на чужой половине поля и бить по воротам.
- Вы пропустили два мяча. Была ли возможность отбить хотя бы один из них?
- Думаю, что всегда есть возможность отбить.
- К себе какие-то претензии есть?
- Да, конечно.
- Каррера после игры сразу ушел в раздевалку, а обычно выходит на поле. Был сильно расстроен?
- Не знаю. Надо у него спросить.
- С чем связаны пропущенные мячи? Недооценка соперника?
- Недооценки не было. Все знают, что в Кубке много сюрпризов. Мы на полсекунды потеряли концентрацию, и нас за это наказали. Но мы справились, поэтому сейчас все хорошо.
– Что именно подсказывал тренер вратарей?
– Сказал, чтобы я был спокоен, играл в свою игру и не выдумывал ничего экстраординарного. Просил сыграть по простому, как умею.
– А Селехов с Ребровым что-то подсказывали?
– Конечно. Все то же самое говорили, чтобы был поспокойнее.
– Но вы понимали, что это основная команда и цена ошибки гораздо выше?
– Конечно. Несмотря на то, что мы играли с клубом ПФЛ, все равно это первая команда, сорокатысячный стадион, фанаты…
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