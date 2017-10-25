Александр Максименко: я бы слукавил, сказав, что у меня не дрожали коленки (видео)





Вратарь "Спартака" Александр Максименко прокомментировал победу над нальчикским "Спартаком" в матче 1/8 Кубка России (5:2) и рассказал о своем дебюте в основном составе красно-белых.– Впечатления самые положительные. Немного подпортило настроение, что пропустили два гола, а так, считаю, дебют удался. Выиграли с крупным счетом.– Конечно. Как только приехал в "Спартак", сразу стал представлять свой дебют. Хотелось, чтобы он поскорее состоялся. Думаю, все, что ни делается – к лучшему, и я сыграл в свое время.– Конечно. Я бы слукавил, сказав, что у меня не дрожали коленки. Первые пять-десять минут меня потряхивало. А потом, когда сделал первое касание – успокоился. Наверное, первые 5 минут было волнение.– В перерыве он не был доволен, потому что мы не выигрывали. Он просил агрессивно сыграть на чужой половине поля и бить по воротам.- Думаю, что всегда есть возможность отбить.- Да, конечно.- Не знаю. Надо у него спросить.- Недооценки не было. Все знают, что в Кубке много сюрпризов. Мы на полсекунды потеряли концентрацию, и нас за это наказали. Но мы справились, поэтому сейчас все хорошо.– Сказал, чтобы я был спокоен, играл в свою игру и не выдумывал ничего экстраординарного. Просил сыграть по простому, как умею.– Конечно. Все то же самое говорили, чтобы был поспокойнее.– Конечно. Несмотря на то, что мы играли с клубом ПФЛ, все равно это первая команда, сорокатысячный стадион, фанаты…