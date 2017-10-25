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Александр Максименко: я бы слукавил, сказав, что у меня не дрожали коленки (видео)

Вратарь "Спартака" Александр Максименко прокомментировал победу над нальчикским "Спартаком" в матче 1/8 Кубка России (5:2) и рассказал о своем дебюте в основном составе красно-белых.



– Как оцениваете свой дебют?

– Впечатления самые положительные. Немного подпортило настроение, что пропустили два гола, а так, считаю, дебют удался. Выиграли с крупным счетом.

– Много раз себе представляли дебют за "Спартак"? Как это выглядело?

– Конечно. Как только приехал в "Спартак", сразу стал представлять свой дебют. Хотелось, чтобы он поскорее состоялся. Думаю, все, что ни делается – к лучшему, и я сыграл в свое время.

– Было волнение?

– Конечно. Я бы слукавил, сказав, что у меня не дрожали коленки. Первые пять-десять минут меня потряхивало. А потом, когда сделал первое касание – успокоился. Наверное, первые 5 минут было волнение.

– Тренер остался доволен после матча?

– В перерыве он не был доволен, потому что мы не выигрывали. Он просил агрессивно сыграть на чужой половине поля и бить по воротам.

- Вы пропустили два мяча. Была ли возможность отбить хотя бы один из них?

- Думаю, что всегда есть возможность отбить.

- К себе какие-то претензии есть?

- Да, конечно.

- Каррера после игры сразу ушел в раздевалку, а обычно выходит на поле. Был сильно расстроен?

- Не знаю. Надо у него спросить.

- С чем связаны пропущенные мячи? Недооценка соперника?

- Недооценки не было. Все знают, что в Кубке много сюрпризов. Мы на полсекунды потеряли концентрацию, и нас за это наказали. Но мы справились, поэтому сейчас все хорошо.

– Что именно подсказывал тренер вратарей?

– Сказал, чтобы я был спокоен, играл в свою игру и не выдумывал ничего экстраординарного. Просил сыграть по простому, как умею.

– А Селехов с Ребровым что-то подсказывали?

– Конечно. Все то же самое говорили, чтобы был поспокойнее.

– Но вы понимали, что это основная команда и цена ошибки гораздо выше?

– Конечно. Несмотря на то, что мы играли с клубом ПФЛ, все равно это первая команда, сорокатысячный стадион, фанаты…

Rusfootball.info
Теги: Спартак Спартак Нальчик Rвидео
Сегодня, 22:07
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