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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гаджи Гаджиев: мы же не можем сказать, что мы сильнее "Ростова", или что у нас более классная команда. Команды примерно равны
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал победу над "Ростовом" в серии пенальти в 1/8 финала Кубка России.
- Мы с точки зрения физической готовности оказались не на самом высоком своем уровне. Во многом из-за этого слишком многое позволяли сопернику. Перестановки в составе были вызваны усталостью после игры со "Спартаком". "Ростов" имел преимущество, хотя явных моментов у них не было, но было серьезное давление на нашу защиту. В обороне играли несколько хуже обычного. Результатом доволен, хотя пенальти это такая лотерея.
- Выход Зайцева - это вы хотели укрепить оборону?
- Нет, там сложно все было. Огуде играл первую игру после длительного перерыва, была серьезная травма и он еще далеко не в порядке. В этой позиции не было больше никого, кроме Зайцева, выпустили его вместо Костюкова, который проделал большой объем работы - нельзя сказать что устал, но показал не лучший свой футбол. Хотели поменять Огуде, но игра так складывалась что мы не могли его поменять - еще у нескольких игроков были проблемы со здоровьем, плюс мешал лимит. Так однозначно выпустили бы Януша, но так и не смогли, хотя очень хотели.
- Как восприняли столь длинную серию пенальти?
- Обычно я более эмоционален, чем сегодня - может, потому что простужен. Надо кричать от бровки, а у меня голос севший. Помощники этим занимались, я сидел спокойно. Эмоциональность была раз в десять меньше обычного, но была уверенность что справимся. Вообще у нас немало игроков хорошо бьют пенальти, но тут сразу два игрока промазали. Получилось такое вот исключение.
- Бурная радость игроков после победы вызвана тем, что дальше у вас простая сетка турнира?
- Игроки некоторые вещи просчитывают, конечно, они опытные люди. Может конечно действительно сетка влияла - хотя простых соперников нет и в ФНЛ. Хотя мы выиграли 4:0 у "Факела", но это не было просто. А может то, что нам удается не проигрывать, играть надежно. Но могу сказать, что у нас коллектив сплоченный и дружный, они переживают за судьбу команды и радуются каждому успеху.
- В чем разница с матчем в начале сезона?
- Когда играли дома с "Ростовом", мы не были готовы к сезону - причин было много разных, и организационных и психологических. А "Ростов" был наоборот, готов лучше, было что-то наиграно, был еще Мевля. Но Ростов потерял очень много игроков, это не проходит бесследно.
- Вам играть снова в Ростове через месяц. Вы бы согласились на повторение сегодняшней игры и счета?
- Конечно. Мы же не можем сказать, что мы сильнее "Ростова", или что у нас более классная команда. Команды примерно равны, в каких-то позициях они сильнее, в каких-то мы. Мы должны подойти в нормальном состоянии к этой игре. А так - конечно, согласился бы на 1:1 в гостях.
Rusfootball.info
- Мы с точки зрения физической готовности оказались не на самом высоком своем уровне. Во многом из-за этого слишком многое позволяли сопернику. Перестановки в составе были вызваны усталостью после игры со "Спартаком". "Ростов" имел преимущество, хотя явных моментов у них не было, но было серьезное давление на нашу защиту. В обороне играли несколько хуже обычного. Результатом доволен, хотя пенальти это такая лотерея.
- Выход Зайцева - это вы хотели укрепить оборону?
- Нет, там сложно все было. Огуде играл первую игру после длительного перерыва, была серьезная травма и он еще далеко не в порядке. В этой позиции не было больше никого, кроме Зайцева, выпустили его вместо Костюкова, который проделал большой объем работы - нельзя сказать что устал, но показал не лучший свой футбол. Хотели поменять Огуде, но игра так складывалась что мы не могли его поменять - еще у нескольких игроков были проблемы со здоровьем, плюс мешал лимит. Так однозначно выпустили бы Януша, но так и не смогли, хотя очень хотели.
- Как восприняли столь длинную серию пенальти?
- Обычно я более эмоционален, чем сегодня - может, потому что простужен. Надо кричать от бровки, а у меня голос севший. Помощники этим занимались, я сидел спокойно. Эмоциональность была раз в десять меньше обычного, но была уверенность что справимся. Вообще у нас немало игроков хорошо бьют пенальти, но тут сразу два игрока промазали. Получилось такое вот исключение.
- Бурная радость игроков после победы вызвана тем, что дальше у вас простая сетка турнира?
- Игроки некоторые вещи просчитывают, конечно, они опытные люди. Может конечно действительно сетка влияла - хотя простых соперников нет и в ФНЛ. Хотя мы выиграли 4:0 у "Факела", но это не было просто. А может то, что нам удается не проигрывать, играть надежно. Но могу сказать, что у нас коллектив сплоченный и дружный, они переживают за судьбу команды и радуются каждому успеху.
- В чем разница с матчем в начале сезона?
- Когда играли дома с "Ростовом", мы не были готовы к сезону - причин было много разных, и организационных и психологических. А "Ростов" был наоборот, готов лучше, было что-то наиграно, был еще Мевля. Но Ростов потерял очень много игроков, это не проходит бесследно.
- Вам играть снова в Ростове через месяц. Вы бы согласились на повторение сегодняшней игры и счета?
- Конечно. Мы же не можем сказать, что мы сильнее "Ростова", или что у нас более классная команда. Команды примерно равны, в каких-то позициях они сильнее, в каких-то мы. Мы должны подойти в нормальном состоянии к этой игре. А так - конечно, согласился бы на 1:1 в гостях.
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