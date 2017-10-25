Леонид Кучук: не имею права обвинять своих игроков, могу только поблагодарить их

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук прокомментировал поражение от "Амкара" (1:1, 9:10 – по пенальти) в 1/8 финала Кубка России, передает корреспондент- Хочу поблагодарить ребят за то, что не остановились, проигрывая в счете и выровняла положение. Пропустили гол после рикошета, но ребята не остановились. "Амкар" – команда закрытая, но мы владели преимуществом, пытались соперника додавить. За это хочу поблагодарить. А уже серия пенальти – это лотерея, никого не могу обвинить, не имею права. Могу только поблагодарить за уровень игры.– Он был травмирован, как вы знаете. Два раза травма была. Чтобы войти в тонус после травмы, нужно определенное время. Сегодня он провел хороший матч, от него много угроз исходило, он создавал опасные моменты. Он выдержал 120 минут хотя некоторые считали что ему это не под силу.– Дядюн был травмирован в игре с "Тосно". Калачев травмировался в простейшей ситуации, старая травма, он еще не тренируется.– Не надо ни в чем обвинять команду. Команда играет на положительный результат. Надо пройти эту полосу. В каждом матче имеем преимущество, но мимолетная потеря концентрации – и опять получается, что соперник с единственного момента забил. Рикошет, мяч понесло по ветру – и все. Еще раз спасибо команде за этот матч. Все, спасибо.