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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Леонид Кучук: не имею права обвинять своих игроков, могу только поблагодарить их
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук прокомментировал поражение от "Амкара" (1:1, 9:10 – по пенальти) в 1/8 финала Кубка России, передает корреспондент Rusfootball.info.
- 120 минут тяжелой борьбы. Общий итог матча?
- Хочу поблагодарить ребят за то, что не остановились, проигрывая в счете и выровняла положение. Пропустили гол после рикошета, но ребята не остановились. "Амкар" – команда закрытая, но мы владели преимуществом, пытались соперника додавить. За это хочу поблагодарить. А уже серия пенальти – это лотерея, никого не могу обвинить, не имею права. Могу только поблагодарить за уровень игры.
– Александр Бухаров почти не играл в чемпионате, а сегодня провел на поле все 120 минут...
– Он был травмирован, как вы знаете. Два раза травма была. Чтобы войти в тонус после травмы, нужно определенное время. Сегодня он провел хороший матч, от него много угроз исходило, он создавал опасные моменты. Он выдержал 120 минут хотя некоторые считали что ему это не под силу.
– Что с Дядюном и Калачевым?
– Дядюн был травмирован в игре с "Тосно". Калачев травмировался в простейшей ситуации, старая травма, он еще не тренируется.
– Как морально поднять команду духом к игре со "Спартаком"?
– Не надо ни в чем обвинять команду. Команда играет на положительный результат. Надо пройти эту полосу. В каждом матче имеем преимущество, но мимолетная потеря концентрации – и опять получается, что соперник с единственного момента забил. Рикошет, мяч понесло по ветру – и все. Еще раз спасибо команде за этот матч. Все, спасибо.
Rusfootball.info
- 120 минут тяжелой борьбы. Общий итог матча?
- Хочу поблагодарить ребят за то, что не остановились, проигрывая в счете и выровняла положение. Пропустили гол после рикошета, но ребята не остановились. "Амкар" – команда закрытая, но мы владели преимуществом, пытались соперника додавить. За это хочу поблагодарить. А уже серия пенальти – это лотерея, никого не могу обвинить, не имею права. Могу только поблагодарить за уровень игры.
– Александр Бухаров почти не играл в чемпионате, а сегодня провел на поле все 120 минут...
– Он был травмирован, как вы знаете. Два раза травма была. Чтобы войти в тонус после травмы, нужно определенное время. Сегодня он провел хороший матч, от него много угроз исходило, он создавал опасные моменты. Он выдержал 120 минут хотя некоторые считали что ему это не под силу.
– Что с Дядюном и Калачевым?
– Дядюн был травмирован в игре с "Тосно". Калачев травмировался в простейшей ситуации, старая травма, он еще не тренируется.
– Как морально поднять команду духом к игре со "Спартаком"?
– Не надо ни в чем обвинять команду. Команда играет на положительный результат. Надо пройти эту полосу. В каждом матче имеем преимущество, но мимолетная потеря концентрации – и опять получается, что соперник с единственного момента забил. Рикошет, мяч понесло по ветру – и все. Еще раз спасибо команде за этот матч. Все, спасибо.
Rusfootball.info
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