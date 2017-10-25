Денис Глушаков: при всем уважении к нальчанам, мы должны обыгрывать этого соперника (видео)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о победном матче над нальчикским "Спартаком" в рамках 1/8 финала Кубка России (5:2), сообщает корреспондент– Сейчас любого соперника тяжело обыграть. Никто просто так очки отдавать не будет и не хочет проигрывать.– Да, а игрой, особенно в первом тайме, нет. Тренер завтра на разборе все скажет. Будем общаться.- Довольны, что выиграли. А чем недовольны... Есть тренер, он объяснит.– Конечно, в Москве. Вы же знаете, как там в марте или декабре. Там снег лежит постоянно. Дома, конечно, лучше.– Нет. Был уверен, что мы выиграем. При всем уважении к нальчанам, мы должны обыгрывать этого соперника. Получилась небольшая нервотрепка, но счет по игре.- Это у него спросите.- Я не ушел на процедуры и не видел.– Он хорошо сыграл, уверенно. Мы его поздравили. Все нормально.