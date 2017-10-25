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Денис Глушаков: при всем уважении к нальчанам, мы должны обыгрывать этого соперника (видео)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о победном матче над нальчикским "Спартаком" в рамках 1/8 финала Кубка России (5:2), сообщает корреспондент Rusfootball.info.



– Сейчас любого соперника тяжело обыграть. Никто просто так очки отдавать не будет и не хочет проигрывать.

– Довольны результатом?

– Да, а игрой, особенно в первом тайме, нет. Тренер завтра на разборе все скажет. Будем общаться.

- Чем недовольны в первом тайме?

- Довольны, что выиграли. А чем недовольны... Есть тренер, он объяснит.

– В следующей стадии вам предстоит играть с "Крыльями Советов". Где лучше сыграть в марте? В Москве или в Самаре?

– Конечно, в Москве. Вы же знаете, как там в марте или декабре. Там снег лежит постоянно. Дома, конечно, лучше.

– Когда гости повели в счете ничего не дрогнуло, что не сумеете отыграться?

– Нет. Был уверен, что мы выиграем. При всем уважении к нальчанам, мы должны обыгрывать этого соперника. Получилась небольшая нервотрепка, но счет по игре.

- Сразу после свистка Каррера ушел в раздевалку, хотя выходит на поле к игрокам. Почему?

- Это у него спросите.

- Он был расстроен?

- Я не ушел на процедуры и не видел.

– Как оцените дебют Максименко?

– Он хорошо сыграл, уверенно. Мы его поздравили. Все нормально.
Теги: Глушаков Спартак Rвидео
Сегодня, 22:27
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