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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Денис Глушаков: при всем уважении к нальчанам, мы должны обыгрывать этого соперника (видео)
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о победном матче над нальчикским "Спартаком" в рамках 1/8 финала Кубка России (5:2), сообщает корреспондент Rusfootball.info.
– Сейчас любого соперника тяжело обыграть. Никто просто так очки отдавать не будет и не хочет проигрывать.
– Довольны результатом?
– Да, а игрой, особенно в первом тайме, нет. Тренер завтра на разборе все скажет. Будем общаться.
- Чем недовольны в первом тайме?
- Довольны, что выиграли. А чем недовольны... Есть тренер, он объяснит.
– В следующей стадии вам предстоит играть с "Крыльями Советов". Где лучше сыграть в марте? В Москве или в Самаре?
– Конечно, в Москве. Вы же знаете, как там в марте или декабре. Там снег лежит постоянно. Дома, конечно, лучше.
– Когда гости повели в счете ничего не дрогнуло, что не сумеете отыграться?
– Нет. Был уверен, что мы выиграем. При всем уважении к нальчанам, мы должны обыгрывать этого соперника. Получилась небольшая нервотрепка, но счет по игре.
- Сразу после свистка Каррера ушел в раздевалку, хотя выходит на поле к игрокам. Почему?
- Это у него спросите.
- Он был расстроен?
- Я не ушел на процедуры и не видел.
– Как оцените дебют Максименко?
– Он хорошо сыграл, уверенно. Мы его поздравили. Все нормально.
– Сейчас любого соперника тяжело обыграть. Никто просто так очки отдавать не будет и не хочет проигрывать.
– Довольны результатом?
– Да, а игрой, особенно в первом тайме, нет. Тренер завтра на разборе все скажет. Будем общаться.
- Чем недовольны в первом тайме?
- Довольны, что выиграли. А чем недовольны... Есть тренер, он объяснит.
– В следующей стадии вам предстоит играть с "Крыльями Советов". Где лучше сыграть в марте? В Москве или в Самаре?
– Конечно, в Москве. Вы же знаете, как там в марте или декабре. Там снег лежит постоянно. Дома, конечно, лучше.
– Когда гости повели в счете ничего не дрогнуло, что не сумеете отыграться?
– Нет. Был уверен, что мы выиграем. При всем уважении к нальчанам, мы должны обыгрывать этого соперника. Получилась небольшая нервотрепка, но счет по игре.
- Сразу после свистка Каррера ушел в раздевалку, хотя выходит на поле к игрокам. Почему?
- Это у него спросите.
- Он был расстроен?
- Я не ушел на процедуры и не видел.
– Как оцените дебют Максименко?
– Он хорошо сыграл, уверенно. Мы его поздравили. Все нормально.
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