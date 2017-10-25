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Гол Виллиана в ворота "Эвертона" вывел "Челси" в 1/4 финала Кубка лиги

"Челси" на своем поле обыграл "Эвертон" (2:1) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

Счет во встрече открыл защитник хозяев поля Антонио Рюдигер. В концовке встречи мяч победный гол на свой счет записал Виллиан. У гостей на 4-й компенсированной минуте игры отличился Доминик Калверт-Льюин.
Сегодня, 23:45
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