Гол Виллиана в ворота "Эвертона" вывел "Челси" в 1/4 финала Кубка лиги

"Челси" на своем поле обыграл "Эвертон" (2:1) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.Счет во встрече открыл защитник хозяев поля Антонио Рюдигер. В концовке встречи мяч победный гол на свой счет записал Виллиан. У гостей на 4-й компенсированной минуте игры отличился Доминик Калверт-Льюин.