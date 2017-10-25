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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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23:27
Валерий Рейнгольд: "Спартак" начал матч вальяжно, с пижонством, а во втором тайме прибавил, и все стало на свои места
Валерий Рейнгольд: "Спартак" начал матч вальяжно, с пижонством, а во втором тайме прибавил, и все стало на свои места
23:12
Михаил Опарин: в Кубке у людей возникают шапкозакидательские настроения, но у «Тосно» их нет (видео)
Михаил Опарин: в Кубке у людей возникают шапкозакидательские настроения, но у «Тосно» их нет (видео)
22:14
Гаджи Гаджиев: мы же не можем сказать, что мы сильнее "Ростова", или что у нас более классная команда. Команды примерно равны
Гаджи Гаджиев: мы же не можем сказать, что мы сильнее "Ростова", или что у нас более классная команда. Команды примерно равны
20:27
Александр Кокорин: с радостью завершу карьеру в "Зените", если не будет предложений из Европы (8)
Александр Кокорин: с радостью завершу карьеру в "Зените", если не будет предложений из Европы (8)
16:15
Александр Бубнов: через Кубок России у "Рубина" больше шансов попасть в еврокубки, чем через чемпионат
Александр Бубнов: через Кубок России у "Рубина" больше шансов попасть в еврокубки, чем через чемпионат
Гол Виллиана в ворота "Эвертона" вывел "Челси" в 1/4 финала Кубка лиги
"Челси" на своем поле обыграл "Эвертон" (2:1) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
Счет во встрече открыл защитник хозяев поля Антонио Рюдигер. В концовке встречи мяч победный гол на свой счет записал Виллиан. У гостей на 4-й компенсированной минуте игры отличился Доминик Калверт-Льюин.
Счет во встрече открыл защитник хозяев поля Антонио Рюдигер. В концовке встречи мяч победный гол на свой счет записал Виллиан. У гостей на 4-й компенсированной минуте игры отличился Доминик Калверт-Льюин.
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