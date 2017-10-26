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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Клод Пюэль возглавил "Лестер"
Бывший главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль возглавил "Лестер", сообщает официальный сайт клуба.
Контракт подписан до июня 2020 года.
Ранее Клод Пюэль возглавлял "Монако", "Лилль", "Лион", "Ниццу" и "Саутгемптон".
Контракт подписан до июня 2020 года.
Ранее Клод Пюэль возглавлял "Монако", "Лилль", "Лион", "Ниццу" и "Саутгемптон".
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