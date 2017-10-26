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Клод Пюэль возглавил "Лестер"

Бывший главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль возглавил "Лестер", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт подписан до июня 2020 года.

Ранее Клод Пюэль возглавлял "Монако", "Лилль", "Лион", "Ниццу" и "Саутгемптон".
Теги: Лестер
Сегодня, 01:08
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