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СМИ: Аргентина потребовала за товарищеский матч с Украиной более 1 млн долларов

Стало известно, почему сборная Украины не сыграет товарищеский матч против команды Аргентины в ноябре этого года.

Как сообщает FootballHub, между федерациями состоялись переговоры, но аргентинцы потребовали за игру более 1 миллиона долларов. К варианту с матчем против Аргентины в ФФУ могут вернуться весной.

Напомним, 10 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч со сборной Словакии, а Аргентина 11 ноября в "Лужниках" сыграет с командой России и 14-го в Краснодаре против Нигерии.
Теги: Сборная Аргентины Сборная Украины
Сегодня, 06:59
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 07:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
Аргентинцы совсем сума сошли? У правосеков нет даже в десять раз меньшей суммы, тем паче, что вылетевшим из отбора вааще такие встречи не нужны. Пусть супернезалежные и гиперсамостийные договариваются со сборными Сан-Марино или Гиблартара - со своим уровнем. И так, чтоб рук-во этих сборных ещё парАшеньке откатили..


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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