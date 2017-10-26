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Дмитрий Аленичев: после ухода из "Спартака" я не лежал на диване сложа руки

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал, чем занимался после увольнения из "Спартака" до назначения в красноярский клуб.

"Десять месяцев я не лежал на диване сложа руки. Съездил на стажировку в "Милан", смотрел много футбола, занимался своей детской академией в Подмосковье. В целом был в футболе, но такая пауза мне была необходима.

Вы знаете, какое напряжение и какой спрос с тренеров в "Спартаке". Пауза мне была необходима, в течение 10 месяцев я ее себе дал", - цитирует Аленичева "Чемпионат".
Теги: Аленичев
Сегодня, 07:23
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