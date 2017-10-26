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Источник: клубы премьер-лиги заинтересованы в хавбеке "Монпелье" Амире Адуеве

18-летний полузащитник "Монпелье" Амир Адуев стал объектом интереса нескольких клубов российской премьер-лиги. Перспективный игрок российского происхождения может перебраться в РФПЛ ближайшей зимой, сообщил представитель одной из команд, заинтересованных в молодом футболисте.

"К Амиру присматриваются представители нескольких российских клубов. Матчи с участием Адуева просматривают скауты, а руководство команд прорабатывает варианты его возможного перехода. У игрока двойное гражданство: французское и российское.

При этом пока полузащитник выступал только в юношеских сборных "трехцветных", поэтому в РФПЛ он не будет считаться легионером. А в будущем сможет выступать и за национальную команду России", - цитируют источник "Известия".
Теги: Монпелье
Сегодня, 07:58
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