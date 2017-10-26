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"Реал" снова попробует приобрести Роберта Левандовского

"Реал" снова претендует на форварда "Баварии" Роберта Левандовского, передает AS.

Сообщается, что испанский клуб вступил в переговоры с мюнхенцами по поводу возможной покупки поляка по окончании сезона.

Напомним, ранее Левандовский раскритиковал трансферную политику "Баварии".
Теги: Реал Левандовски
Сегодня, 08:13
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