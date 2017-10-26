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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Агент: к Адуеву есть интерес из России, а также из других европейских лиг
Анзор Гаргаев, агент 18-летнего полузащитника "Монпелье" Амира Адуева, подтвердил информацию о том, что его подопечный стал объектом интереса сразу нескольких клубов.
"Амир - молодой, перспективный футболист, который прошел французскую футбольную школу, вызывается в юношескую сборную страны и при этом имеет российский паспорт. Исходя из этого, интерес клубов РФПЛ к нему неудивителен.
Но есть несколько "но". Во-первых, Адуев - капитан молодежного состава "Монпелье", и он очень важен для клуба. Во-вторых, интерес к нему проявляют не только в России, но и в других европейских лигах", - приводят слова агента "Известия".
"Амир - молодой, перспективный футболист, который прошел французскую футбольную школу, вызывается в юношескую сборную страны и при этом имеет российский паспорт. Исходя из этого, интерес клубов РФПЛ к нему неудивителен.
Но есть несколько "но". Во-первых, Адуев - капитан молодежного состава "Монпелье", и он очень важен для клуба. Во-вторых, интерес к нему проявляют не только в России, но и в других европейских лигах", - приводят слова агента "Известия".
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