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Агент: к Адуеву есть интерес из России, а также из других европейских лиг

Анзор Гаргаев, агент 18-летнего полузащитника "Монпелье" Амира Адуева, подтвердил информацию о том, что его подопечный стал объектом интереса сразу нескольких клубов.

"Амир - молодой, перспективный футболист, который прошел французскую футбольную школу, вызывается в юношескую сборную страны и при этом имеет российский паспорт. Исходя из этого, интерес клубов РФПЛ к нему неудивителен.

Но есть несколько "но". Во-первых, Адуев - капитан молодежного состава "Монпелье", и он очень важен для клуба. Во-вторых, интерес к нему проявляют не только в России, но и в других европейских лигах", - приводят слова агента "Известия".
Теги: Монпелье
Сегодня, 08:30
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