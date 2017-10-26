СМИ: компания президента "ПСЖ" договорилась о покупке турецкого "Истанбула"

Компания beIN Sports, которая приобрела права на трансляцию матчей чемпионата Турции в течение 5 лет, договорилась о покупке клуба местной суперлиги "Истанбул", передает Fanatik.Напомним, компанией владеет президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи. Ожидается, что о сделке будет объявлено в начале следующего года.После 9 туров чемпионата Турции "Истанбул" занимает в турнирной таблице 5-е место.