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СМИ: компания президента "ПСЖ" договорилась о покупке турецкого "Истанбула"

Компания beIN Sports, которая приобрела права на трансляцию матчей чемпионата Турции в течение 5 лет, договорилась о покупке клуба местной суперлиги "Истанбул", передает Fanatik.

Напомним, компанией владеет президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи. Ожидается, что о сделке будет объявлено в начале следующего года.

После 9 туров чемпионата Турции "Истанбул" занимает в турнирной таблице 5-е место.
Теги: ПСЖ
Сегодня, 09:20
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№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 09:44) #
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Болеет за:
«Алания»
И будет поднимать интерес к чемпионату Турции,- отправляя своих стареющих звёзд в свой фарм-клуб. Первый на очереди Кавани... stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 3.05.2015
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