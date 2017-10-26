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Денис Глушаков: в "Зенит" приглашали трижды, просто голубые цвета мне не нравятся

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что в разное время получал три предложения от "Зенита".

"В Петербург меня приглашали три раза. В 2009 году - тогда я только начал выходить в стартовом составе "Локомотива", уходить не было смысла. Еще одна попытка в 2011-м, но главный тренер Коусейру попросил не бросать команду - мы играли в Лиге Европы и дошли до 1/16 финала. А в 2013 году параллельно поступило предложение от "Спартака", а там уже и не было сомнений, что я выберу.

Просто голубые цвета не нравятся (смеется). А против города ничего не имею. Но приезжаю туда только на игры. Иногда с Файзулиным созваниваемся, приглашает в гости. Но как бы я ни хотел - времени нет. Дай бог, вызовут в сборную - приеду на игру с Испанией", – цитирует Глушакова "Спорт день за днем".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 09:59
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№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:27) #
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Галу-галу-галубые! - Хэй! Хэй!
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:25) #
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online

Все по чесноку!
Молодец, Глушаков.
И слава богу , что не перешел, в Зените мог и не сдюжить с такой конкуренцией. Потеряли бы очередного неплохого по россиийским меркам полузащитника.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 10:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
смачный фофан))
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 10:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 24.11.2008
№2 Написал: Русич Асгард (Сегодня, 10:06) #
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«Спартак»
laughing laughing laughing
Регистрация: 15.08.2013
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
joy


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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