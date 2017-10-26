Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Локомотив" пожелал в день рождения Джефферсону Фарфану голов на ЧМ-2018

"Локомотив" поздравил с днем рождения полузащитника Джефферсона Фарфана - перуанцу исполняется 33 года.

"С днем рождения, Джефф! Здоровья, забитых мячей и чемпионата мира в России", – говорится в сообщении железнодорожников.

Напомним, Фарфан был вызван в состав национальной команды Перу на стыковые матчи с Новой Зеландией, которые пройдут 11 ноября в Веллингтоне и 15 ноября в Лиме.

Теги: Локомотив Фарфан
Сегодня, 10:50
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:29) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
С днем рождения, Джефф! Здоровья и спасибо за ту самоотдачу, с которой пашешь каждый матч!
Регистрация: 23.03.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.