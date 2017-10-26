"Локомотив" пожелал в день рождения Джефферсону Фарфану голов на ЧМ-2018

Джефферсону Фарфану – 33!

С днём рождения, Джефф! Здоровья, забитых мячей и чемпионата мира в России ?? pic.twitter.com/dapTcoXTMf — ФК Локомотив (@fclokomotiv) October 26, 2017

"Локомотив" поздравил с днем рождения полузащитника Джефферсона Фарфана - перуанцу исполняется 33 года."С днем рождения, Джефф! Здоровья, забитых мячей и чемпионата мира в России", – говорится в сообщении железнодорожников.Напомним, Фарфан был вызван в состав национальной команды Перу на стыковые матчи с Новой Зеландией, которые пройдут 11 ноября в Веллингтоне и 15 ноября в Лиме.