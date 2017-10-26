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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Степашин: сейчас Хохлов уже созрел до работы в РФПЛ
Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин считает, что новый наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов готов к работе в чемпионате России.
– Нынешняя спортивная составляющая "Динамо" соответствует масштабу этой инфраструктуры?
– К ней есть вопросы. Не дело, что футбольное "Динамо" борется за выживание. Тяжело идут дела и у хоккейного клуба, хотя там сейчас ВФСО выстраивает новую структуру, и в скором времени все должно нормально заработать.
С другой стороны, приход Димы Хохлова на пост главного тренера "Динамо" вызывает оптимизм. Сейчас он созрел до работы в РФПЛ. Споткнулся в "Кубани", слегка поторопился со стартом карьеры главного тренера на высшем уровне. Но внутри "Динамо" прошел все ступени – и отличного игрока, и помощника в дубле, и главного в дубле, и помощника в основной команде.
С его приходом ребята собрались с духом, начали показывать хороший футбол. Добились ничейного результата на выезде с "Рубином". Хотя мы никогда не побеждали в Казани и даже очки оттуда редко увозили. Даже когда у "Динамо" был сильный состав с Кевином Кураньи и Андреем Ворониным, выезд в Татарстан чаще всего заканчивался для нас плохо. Так что Хохлов стартовал отлично. Есть куда расти, но и повод для оптимизма имеется.
Известия
– Нынешняя спортивная составляющая "Динамо" соответствует масштабу этой инфраструктуры?
– К ней есть вопросы. Не дело, что футбольное "Динамо" борется за выживание. Тяжело идут дела и у хоккейного клуба, хотя там сейчас ВФСО выстраивает новую структуру, и в скором времени все должно нормально заработать.
С другой стороны, приход Димы Хохлова на пост главного тренера "Динамо" вызывает оптимизм. Сейчас он созрел до работы в РФПЛ. Споткнулся в "Кубани", слегка поторопился со стартом карьеры главного тренера на высшем уровне. Но внутри "Динамо" прошел все ступени – и отличного игрока, и помощника в дубле, и главного в дубле, и помощника в основной команде.
С его приходом ребята собрались с духом, начали показывать хороший футбол. Добились ничейного результата на выезде с "Рубином". Хотя мы никогда не побеждали в Казани и даже очки оттуда редко увозили. Даже когда у "Динамо" был сильный состав с Кевином Кураньи и Андреем Ворониным, выезд в Татарстан чаще всего заканчивался для нас плохо. Так что Хохлов стартовал отлично. Есть куда расти, но и повод для оптимизма имеется.
Известия
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