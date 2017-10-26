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Алексей Игонин: Кубок президента не повысит рейтинг даже самого Газзаева

Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал предложение Валерия Газзаева назвать Кубок России Кубком президента.

– Почему сейчас так изменилось отношение к Кубку России?

– Слишком много футбола показывают по телевидению. Наш болельщик избалован Лигой чемпионов, ему подавай игры с участием ведущих английских и немецких клубов. Да и российские журналисты почему-то любят порассуждать о том, что участникам еврокубков нужно экономить силы, а кубковый турнир не столь важен. Не то, чтобы ребята выходят на кубковые матчи с безразличием, но и главными в сезоне их не считают. Только после окончания карьеры иногда многие понимают, что они потеряли.

– Может ли повысить рейтинг турнира предложение Валерия Георгиевича Газзаева о придании Кубку России президентского статуса?

– Даже рейтинг самого Валерия Георгиевича это не повысит. Над повышением интереса к турниру должны работать профессиональные менеджеры. Сумели же раскрутить Лигу чемпионов, которая имеет сейчас очень высокий и устойчивый рейтинг! В Испании разыгрывают Кубок Короля, но Кубок Англии или Кубок Германии пользуются не меньшим интересом. Можно, конечно, назвать именем президента даже соревнования по городкам или шашкам, но это никак не отразится на интересе к ним болельщиков, – передает слова Игонина "Спорт уик-энд".
Теги: Игонин Газзаев
Сегодня, 11:24
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№1 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 11:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
одно может повысить большие призовые, а так никакими названиями не восстановишь престиж и статус Кубка да и все больше видно мы не футбольная страна и вообще отсталая и ленивая держава никто не хочет пахать всем только теплые офисы и огромные зарплаты начиная от депутатов и кончая политиками самые что ни наесть дармоеды вот и Газзаев пахать не хочет а в Думу пролез так же взять и других Булыкин Мостовой ни хрена не делают а языком по ТВ целый день треплются за умных себя выдают и таких еще много толку от них никакого как от бакланов в Питере
Регистрация: 20.10.2011
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