Массимо Каррера: в перерыве сказал своим игрокам в лицо все, что думаю

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что не был доволен игрой своей команды в первом тайме матча Кубка России с нальчикским "Спартаком".– Мне не понравился подход всей команды в первом тайме. Сложно находить мотивацию, когда играешь так часто. Я сам был игроком и знаю это. Но если хочешь победить, то нужно находить в себе силы выступать на максимуме против любого соперника! Иначе возникают проблемы.– Я не комментирую действия конкретных футболистов. Иначе придется говорить долго и обо всех. Ошибались все.– Мельгарехо немного устал, вот и все. А за Джикию, конечно, переживал. Травмы нас преследуют.– Он давно не играл. Не хватало легкости в ногах.– Как зачем? Чтобы он сыграл 30 минут. Он потренировался, в этом и была цель. Слава богу, с ним ничего не случилось.– Просто мне стало жарко. Я видел, что команда не делает то, чего я хочу. Так работает адреналин – ничего особенного я в этот жест не вкладывал.– Конечно, в перерыве сказал игрокам все, что думаю. В лицо. Всегда так делаю.– Заранее говорить об этом нет смысла. Только матчи покажут.– Нет. С "Крыльями"? Что ж, о Самаре у меня плохие воспоминания. (В прошлом сезоне "Спартак" проиграл там 0:4. – Прим.).