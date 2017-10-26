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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: в перерыве сказал своим игрокам в лицо все, что думаю
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что не был доволен игрой своей команды в первом тайме матча Кубка России с нальчикским "Спартаком".
– Мне не понравился подход всей команды в первом тайме. Сложно находить мотивацию, когда играешь так часто. Я сам был игроком и знаю это. Но если хочешь победить, то нужно находить в себе силы выступать на максимуме против любого соперника! Иначе возникают проблемы.
– Петкович – это катастрофа?
– Я не комментирую действия конкретных футболистов. Иначе придется говорить долго и обо всех. Ошибались все.
– С чем связана замена Мельгарехо? И не екнуло ли у вас сердце, когда за ногу держался Джикия?
– Мельгарехо немного устал, вот и все. А за Джикию, конечно, переживал. Травмы нас преследуют.
– А почему убрали Боккетти?
– Он давно не играл. Не хватало легкости в ногах.
– Зачем выпустили Промеса, ведь счет был 3:1? Мог ведь и травму получить...
– Как зачем? Чтобы он сыграл 30 минут. Он потренировался, в этом и была цель. Слава богу, с ним ничего не случилось.
– В какой-то момент вы сняли пальто. Это был посыл команде?
– Просто мне стало жарко. Я видел, что команда не делает то, чего я хочу. Так работает адреналин – ничего особенного я в этот жест не вкладывал.
– Но посыл наверняка был в перерыве?
– Конечно, в перерыве сказал игрокам все, что думаю. В лицо. Всегда так делаю.
– Теперь "Спартак" фаворит турнира? Ведь ЦСКА, "Зенит" и прочие гранды выбыли из борьбы.
– Заранее говорить об этом нет смысла. Только матчи покажут.
– В курсе, с кем вам теперь играть?
– Нет. С "Крыльями"? Что ж, о Самаре у меня плохие воспоминания. (В прошлом сезоне "Спартак" проиграл там 0:4. – Прим.).
СЭ
– Мне не понравился подход всей команды в первом тайме. Сложно находить мотивацию, когда играешь так часто. Я сам был игроком и знаю это. Но если хочешь победить, то нужно находить в себе силы выступать на максимуме против любого соперника! Иначе возникают проблемы.
– Петкович – это катастрофа?
– Я не комментирую действия конкретных футболистов. Иначе придется говорить долго и обо всех. Ошибались все.
– С чем связана замена Мельгарехо? И не екнуло ли у вас сердце, когда за ногу держался Джикия?
– Мельгарехо немного устал, вот и все. А за Джикию, конечно, переживал. Травмы нас преследуют.
– А почему убрали Боккетти?
– Он давно не играл. Не хватало легкости в ногах.
– Зачем выпустили Промеса, ведь счет был 3:1? Мог ведь и травму получить...
– Как зачем? Чтобы он сыграл 30 минут. Он потренировался, в этом и была цель. Слава богу, с ним ничего не случилось.
– В какой-то момент вы сняли пальто. Это был посыл команде?
– Просто мне стало жарко. Я видел, что команда не делает то, чего я хочу. Так работает адреналин – ничего особенного я в этот жест не вкладывал.
– Но посыл наверняка был в перерыве?
– Конечно, в перерыве сказал игрокам все, что думаю. В лицо. Всегда так делаю.
– Теперь "Спартак" фаворит турнира? Ведь ЦСКА, "Зенит" и прочие гранды выбыли из борьбы.
– Заранее говорить об этом нет смысла. Только матчи покажут.
– В курсе, с кем вам теперь играть?
– Нет. С "Крыльями"? Что ж, о Самаре у меня плохие воспоминания. (В прошлом сезоне "Спартак" проиграл там 0:4. – Прим.).
СЭ
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