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Массимо Каррера: в перерыве сказал своим игрокам в лицо все, что думаю

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что не был доволен игрой своей команды в первом тайме матча Кубка России с нальчикским "Спартаком".

– Мне не понравился подход всей команды в первом тайме. Сложно находить мотивацию, когда играешь так часто. Я сам был игроком и знаю это. Но если хочешь победить, то нужно находить в себе силы выступать на максимуме против любого соперника! Иначе возникают проблемы.

– Петкович – это катастрофа?

– Я не комментирую действия конкретных футболистов. Иначе придется говорить долго и обо всех. Ошибались все.

– С чем связана замена Мельгарехо? И не екнуло ли у вас сердце, когда за ногу держался Джикия?

– Мельгарехо немного устал, вот и все. А за Джикию, конечно, переживал. Травмы нас преследуют.

– А почему убрали Боккетти?

– Он давно не играл. Не хватало легкости в ногах.

– Зачем выпустили Промеса, ведь счет был 3:1? Мог ведь и травму получить...

– Как зачем? Чтобы он сыграл 30 минут. Он потренировался, в этом и была цель. Слава богу, с ним ничего не случилось.

– В какой-то момент вы сняли пальто. Это был посыл команде?

– Просто мне стало жарко. Я видел, что команда не делает то, чего я хочу. Так работает адреналин – ничего особенного я в этот жест не вкладывал.

– Но посыл наверняка был в перерыве?

– Конечно, в перерыве сказал игрокам все, что думаю. В лицо. Всегда так делаю.

– Теперь "Спартак" фаворит турнира? Ведь ЦСКА, "Зенит" и прочие гранды выбыли из борьбы.

– Заранее говорить об этом нет смысла. Только матчи покажут.

– В курсе, с кем вам теперь играть?

– Нет. С "Крыльями"? Что ж, о Самаре у меня плохие воспоминания. (В прошлом сезоне "Спартак" проиграл там 0:4. – Прим.).

СЭ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 11:45
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№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бери вазелин, обильно смазывайся, чтобы щеки не замерзли и вперед в Самару
Регистрация: 17.05.2013
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