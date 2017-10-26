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Виталий Мутко: разведем по времени матчи сборной России в Петербурге и Аргентины в Краснодаре

Глава РФС Виталий Мутко рассказал о планах по матчам России и Испании в Санкт-Петербурге и Аргентины с Нигерией – в Краснодаре.

"Аргентинцы хотят сыграть еще одну игру в России, и мы выбрали Краснодар, потому что там прекрасный стадион и замечательные болельщики. Нам очень приятно, что они увидят и Месси, и сборную Аргентины со сборной Нигерии.

Два участника чемпионата мира, причем не самые последние, сыграют в Краснодаре. Я очень за них рад, поэтому мы всячески поддержали эту идею, и такой матч будет организован.

Мы попробуем по времени развести две встречи в этот день: сборная России будет играть в Петербурге, начало в 21:45 мск, а Аргентина с Нигерией – днем", – цитирует Мутко "Чемпионат".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 11:59
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