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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: разведем по времени матчи сборной России в Петербурге и Аргентины в Краснодаре
Глава РФС Виталий Мутко рассказал о планах по матчам России и Испании в Санкт-Петербурге и Аргентины с Нигерией – в Краснодаре.
"Аргентинцы хотят сыграть еще одну игру в России, и мы выбрали Краснодар, потому что там прекрасный стадион и замечательные болельщики. Нам очень приятно, что они увидят и Месси, и сборную Аргентины со сборной Нигерии.
Два участника чемпионата мира, причем не самые последние, сыграют в Краснодаре. Я очень за них рад, поэтому мы всячески поддержали эту идею, и такой матч будет организован.
Мы попробуем по времени развести две встречи в этот день: сборная России будет играть в Петербурге, начало в 21:45 мск, а Аргентина с Нигерией – днем", – цитирует Мутко "Чемпионат".
"Аргентинцы хотят сыграть еще одну игру в России, и мы выбрали Краснодар, потому что там прекрасный стадион и замечательные болельщики. Нам очень приятно, что они увидят и Месси, и сборную Аргентины со сборной Нигерии.
Два участника чемпионата мира, причем не самые последние, сыграют в Краснодаре. Я очень за них рад, поэтому мы всячески поддержали эту идею, и такой матч будет организован.
Мы попробуем по времени развести две встречи в этот день: сборная России будет играть в Петербурге, начало в 21:45 мск, а Аргентина с Нигерией – днем", – цитирует Мутко "Чемпионат".
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