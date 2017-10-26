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Хасанби Биджиев: попасть в восьмерку сильнейших команд Кубка – большое достижение для "Авангарда"

Главный тренер "Авангарда" Хасанби Биджиев прокомментировал победу над "Тамбовом" (2:0) в 1/8 финала Кубка России.

"Мы боролись за выход в четвертьфинал, и я доволен, что добились положительного результата. Попасть в восьмерку сильнейших команд Кубка – большое достижение. Мы понимали, что сегодня нужно сыграть рационально с точки зрения построения игры.

В первом тайме играли против ветра и было сложно. Во втором тайме мы стали действовать по-другому. Появились разрывы в линиях у соперника, и мы воспользовались этими ошибками. Ребята молодцы", – цитирует Биджиева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Авангард
Сегодня, 12:18
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