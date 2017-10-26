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Александр Григорян покинул пост главного тренера "Арарата"

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян принял решение покинуть свой пост. Теперь к ближайшим матчам московскую команду будет готовить вице-президент и старший тренер "Арарата" Погос Галстян.

"Я принял решение покинуть пост главного тренера ФК "Арарат". Дело в том, что изначально у нас была договоренность, что я помогу команде добиться результата в первом круге. Я со своей задачей справился на 100 процентов. Это можно судить по турнирной таблице, где "Арарат" уверенно лидирует с 12 очковым отрывом от ближайших преследователей.

Теперь я планирую развиваться и двигаться дальше. Благодарю футболистов, без кропотливого труда которых успех был бы невозможен. Я всегда находил понимание и чувствовал поддержку руководства клуба. Огромное спасибо и болельщикам, которые на каждом матче горячо поддерживали меня и "Арарат". Я ухожу с чистой совестью, хорошим результатом, работа в "Арарате" была яркой и прекрасной историей", - передает слова Григоряна пресс-служба "Арарата".
Теги: Григорян Арарат
Сегодня, 12:40
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№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
А он во всех командах чтоль на пол пути уходит?Типа я помог мы на первом месте и досвидания!Не ну четкий парень


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: safonas (Сегодня, 12:59) #
  • +1
  •  (3)

проект на час...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:44) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
самый странный из армян- Александр Григорян !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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