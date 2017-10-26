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Андрей Талалаев: будем делать выводы, "Тамбову" нужны исполнители, которые будут забивать

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев дал оценку домашней игре 1/8 финала Кубка России с курским "Авангардом" (0:2).

"Соперник дважды нас обыграл в этом году. Через четыре дня нам нужно будет реабилитироваться в игре с этой командой, но уже в первенстве. Что касается этого матча, то у нас был один из лучших первых таймов. Но мы не забиваем. А без голов нет побед. Забили сами себе, причем в одно касание. Но я все равно поблагодарил ребят за игру.

Будем разбирать индивидуальные ошибки. Будем делать выводы, по тем, кто ошибается часто. Я удовлетворен качеством игры команды. Но нам нужны исполнители, которые будут забивать. Попросим руководство найти хотя бы одного результативного нападающего", – приводит слова Талалаева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Талалаев Тамбов
Сегодня, 13:21
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