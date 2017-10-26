В Интернет выложили фото официального мяча ЧМ-2018

? LEAKED: Adidas Telstar 18 - World Cup Ball 2018: https://t.co/fTbthvSS8W — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 26, 2017

В Сети выложили фотографию официального мяча чемпионата мира 2018 года в России.Официальная презентация мяча от компании Adidas запланирована на 9 ноября.