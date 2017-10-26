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В Интернет выложили фото официального мяча ЧМ-2018

В Сети выложили фотографию официального мяча чемпионата мира 2018 года в России.

Официальная презентация мяча от компании Adidas запланирована на 9 ноября.

Сегодня, 13:45
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№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 14:43) #
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Болеет за:
«Шинник»
Цитата: tiki
хотя бы цвета олдскульные, это уже приятно
правда если учесть лето, которое было (в некоторых регионах и снег выпадал), то нужен и оранжевый мяч)

+++
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:33) #
  • +2
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online
Болеет за:
ЦСКА
хотя бы цвета олдскульные, это уже приятно
правда если учесть лето, которое было (в некоторых регионах и снег выпадал), то нужен и оранжевый мяч)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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