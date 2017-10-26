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Валерий Газзаев: я категорически против иностранных тренеров в наших клубах и сборной

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев считает, что нужно совершенствовать систему подготовки тренерских кадров.

"Что касается профессиональной оценки нашего тренерского сообщества, то оно оставляет желать лучшего. Сегодня у нас набирают по 40 тренеров, никакой качественной подготовки я не вижу, потому что нет у нас молодых тренеров, которые могли бы себя зарекомендовать с самой лучшей стороны. Поэтому сегодня приглашаются иностранные специалисты в клубы и национальные сборные, хотя я категорически против этого.

У нас даже в первом дивизионе работают иностранные тренеры, куда это годится, куда смотрит РФС? Ладно, в ведущих клубах страны работают иностранцы, но не в первом дивизионе. Там должны наши тренеры работать. Нужно совершенствовать систему подготовки тренерских кадров.

Наши команды должны быть конкурентоспособными на международной арене, как на уровне клубов, так и на уровне национальных сборных. За последние года наши сборные, начиная с юношеской, ничего не выигрывали, от этого и следует, что в первую команду не поступает качественных кадров.

На уровне клубов точно также. Могу привести пример 2005 и 2008 года, когда ЦСКА и "Зенит" блистали в еврокубках, и костяк нашей сборной состоял из этих двух команд. Отсюда и следует бронза на чемпионате Европы", - передает слова Газаева "СЭ".
Теги: Газзаев
Сегодня, 13:57
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7
(2)
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:54) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
И этого мутака продвигали в РФС.. joy
А кто знает почему его гинер выгнал из цска?
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
усатый ***ас
Регистрация: 14.12.2011
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:16) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
и что дальше, а я был против всякой псины на стадионе. и ничего. усатый пёс из матча в матч гавкал с бровки долгое-долгое время.


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:14) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Давайте еще лимит на тренеров введем - у двух-трех клубов иностранцы, а остальные как хотите, из школы физруков зовите))) smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 14:07) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
дворняга
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: кандид (Сегодня, 14:05) #
  • -2
  •  (6)

Пес смердящий !
Регистрация: 29.09.2016
№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 14:03) #
  • +1
  •  (7)

Сказочный ....


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
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