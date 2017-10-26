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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Газзаев: я категорически против иностранных тренеров в наших клубах и сборной
Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев считает, что нужно совершенствовать систему подготовки тренерских кадров.
"Что касается профессиональной оценки нашего тренерского сообщества, то оно оставляет желать лучшего. Сегодня у нас набирают по 40 тренеров, никакой качественной подготовки я не вижу, потому что нет у нас молодых тренеров, которые могли бы себя зарекомендовать с самой лучшей стороны. Поэтому сегодня приглашаются иностранные специалисты в клубы и национальные сборные, хотя я категорически против этого.
У нас даже в первом дивизионе работают иностранные тренеры, куда это годится, куда смотрит РФС? Ладно, в ведущих клубах страны работают иностранцы, но не в первом дивизионе. Там должны наши тренеры работать. Нужно совершенствовать систему подготовки тренерских кадров.
Наши команды должны быть конкурентоспособными на международной арене, как на уровне клубов, так и на уровне национальных сборных. За последние года наши сборные, начиная с юношеской, ничего не выигрывали, от этого и следует, что в первую команду не поступает качественных кадров.
На уровне клубов точно также. Могу привести пример 2005 и 2008 года, когда ЦСКА и "Зенит" блистали в еврокубках, и костяк нашей сборной состоял из этих двух команд. Отсюда и следует бронза на чемпионате Европы", - передает слова Газаева "СЭ".
"Что касается профессиональной оценки нашего тренерского сообщества, то оно оставляет желать лучшего. Сегодня у нас набирают по 40 тренеров, никакой качественной подготовки я не вижу, потому что нет у нас молодых тренеров, которые могли бы себя зарекомендовать с самой лучшей стороны. Поэтому сегодня приглашаются иностранные специалисты в клубы и национальные сборные, хотя я категорически против этого.
У нас даже в первом дивизионе работают иностранные тренеры, куда это годится, куда смотрит РФС? Ладно, в ведущих клубах страны работают иностранцы, но не в первом дивизионе. Там должны наши тренеры работать. Нужно совершенствовать систему подготовки тренерских кадров.
Наши команды должны быть конкурентоспособными на международной арене, как на уровне клубов, так и на уровне национальных сборных. За последние года наши сборные, начиная с юношеской, ничего не выигрывали, от этого и следует, что в первую команду не поступает качественных кадров.
На уровне клубов точно также. Могу привести пример 2005 и 2008 года, когда ЦСКА и "Зенит" блистали в еврокубках, и костяк нашей сборной состоял из этих двух команд. Отсюда и следует бронза на чемпионате Европы", - передает слова Газаева "СЭ".
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