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В Казани задержаны 13 болельщиков "Крыльев Советов"

Полицейские задержали в Казани 13 болельщиков "Крыльев Советов" в день матча Кубка России с местным "Рубином", передает "Р-Спорт".

Поводом для задержания стало неповиновение стражам порядка, курение в неположенных местах, мелкое хулиганство и другие нарушения, сообщает МВД по Татарстану.

"До начала матча, а также в ходе игры полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции УМВД России по Казани 13 болельщиков команды "Крылья Советов". Им вменяется нарушение административного законодательства РФ", - говорится в сообщении.

В числе нарушений МВД указывает неповиновение законным требованиям сотрудника полиции и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство, грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и на объектах.

"В отношении одного из задержанных - 17-летнего молодого человека - решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей применение насилия в отношении представителя власти", - отмечает МВД.

В настоящее время трое из задержанных направлены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Татарстану.
Сегодня, 13:59
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