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Сергей Силкин: после пропущенного гола "Спартак" показал, кто есть кто на самом деле

Экс-наставник московского "Динамо" Сергей Силкин высказал мнение о кубковом матче "Спартака" против одноименного клуба из Нальчика.

"Нальчик" сейчас находится не на самом высоком уровне – он играет в ПФЛ. Было очевидно, что "Спартак" - фаворит, тем более что игра была в Москве. Тренерский штаб дал некоторым футболистам получить игровую практику. Был виден элемент недонастроя.

А когда они пропустили гол при своих болельщиках, команда встряхнулась и во втором тайме показала, кто есть кто на самом деле. Сюрприза не ожидалось и не получилось", - цитирует Силкина "Газета.Ru".
Теги: Силкин Спартак
Сегодня, 14:12
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