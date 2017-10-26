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Сборная Испании предложила угадать, как пишутся имена испанских игроков на русском языке

Сборная Испании в преддверии чемпионата мира 2018 года в России предложила болельщикам пройти тест на знание русского алфавита.

На официальном сайте испанской сборной посетителям предлагается угадать правильное написание игроков команды на русском языке.

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Теги: Сборная Испании
Сегодня, 14:38
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:42) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
а что, забавно, если честно)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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