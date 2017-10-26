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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная Испании предложила угадать, как пишутся имена испанских игроков на русском языке
Сборная Испании в преддверии чемпионата мира 2018 года в России предложила болельщикам пройти тест на знание русского алфавита.
На официальном сайте испанской сборной посетителям предлагается угадать правильное написание игроков команды на русском языке.
Тест - ЗДЕСЬ
На официальном сайте испанской сборной посетителям предлагается угадать правильное написание игроков команды на русском языке.
Тест - ЗДЕСЬ
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