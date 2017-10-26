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Сергей Паршивлюк: результат незакономерный, у "Амкара" был один удар в створ

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк высказал свое мнение после поражения в кубке России от "Амкара" (1:1 и 9:10 по пенальти).

"Как может быть результат закономерным, если у "Амкара" был один удар в створ и они забили с помощью рикошета? К сожалению, у нас не получилось решить исход встречи в основное время.

Если бы мы знали ответ на вопрос, с чем связана череда неудач, то исправили бы ситуацию. Усердно работаем над решением проблем", - цитирует Паршивлюка DonNews.
Теги: Паршивлюк Ростов
Сегодня, 14:42
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№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: sraptakpain
чего ж тут незакономерного?Каждый реализует то, что получается реализовать.Спрашивать надо с себя. В серии пеналей никто не мешал победить.

от нас удача отвернулась
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 14:44) #
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Болеет за:
«Шинник»
чего ж тут незакономерного?Каждый реализует то, что получается реализовать.Спрашивать надо с себя. В серии пеналей никто не мешал победить.
Регистрация: 7.09.2015
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