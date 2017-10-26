Камиль Исхаков: если бы Бердыев знал о финансах "Рубина", может, и не вернулся бы

Бывший мэр Казани и экс-президент «Рубина» Камиль Исхаков высказался о последних результатах команды, а также о работе главного тренера Курбана Бердыева.— Чудо у Бердыева в Ростове случилось? Случилось! Но не в первый год, а на второй. Но здесь у нас немного другое. Курбана Бекиевича вернули, но, насколько я знаю, не сказали о том экономическом состоянии команды, которое есть. Но Курбан Бекиевич этим вопросом не занимается, он привык всегда работать только по своей специальности: он тренер, вот команда, группа мальчишек, из которых надо сделать мощный коллектив. А в финансы, экономику он не влезает. Но! Создавая коллектив, он берется за все, что окружает этот процесс: какая ложка-вилка в столовой лежит и тому подобное, но не финансы. А тут он столкнулся с тем, что команда несоизмеримо с доходами произвела расходы. Если бы он знал об этом, может, не пришел бы.Мировой футбол свою жизнь строит так, что команда должна зарабатывать доходы. Как зарабатывать? Во-первых, они должны стремиться красиво играть, чтобы люди их смотрели, в том числе по телевизору. За рубежом так: если тебя смотрят телезрители, то от телеканала команде деньги идут, поэтому там основной доход любой команды — телевизионный. Но в России такого нет. Во-вторых, ты воспитываешь игроков из обычного материала, а потом продаешь их и имеешь доход для своего клуба. В-третьих, настолько уметь играть, что собираются 100-тысячные стадионы. В это время там идет сумасшедшая торговля... Это все доходы клуба, и они легитимны. Не имея этих легитимных доходов, мы покупаем 37 игроков за немалые деньги!Приходит Курбан, ему говорят: «Восстанавливай команду». Он хочет этих 37 продать, а их за эти деньги никто не берет. И ему приходится этим материалом работать. Он никогда не поставил бы их на игру! Но 11 все равно ведь надо ставить.... Команда все это чувствует, понимает и не выкладывается! Им выкладываться не надо, потому что никто на скамейке запасных не сидит. У нас самая короткая скамейка! А когда за спиной не стоят, ему зачем выкладываться-то? Ты хоть кол у него на голове теши, а он все равно недобегает, недоделывает, недорабатывает. А тренер не может его послать далеко-далеко, потому что поставить на это место ему некого.— Не роста! Надо старые болячки победить, вернуть команду в лоно нормальной жизни. Но это сразу не бывает.— Думаю, да. В этом сезоне требовать особо нечего. Хотя я переживаю за каждую игру, для меня то, что происходит на поле, трагедия. Я вижу, как недорабатывают и ребята, и тренер.— Нет! Таифовская синергия не имеет права быть вложенной сюда, потому что это не доходы нормальные. Они могут купить игроков, но нельзя этого делать, потому что это будет нарушением правил футбола. Именно в этом проблема.— Расцвета! Я не сомневаюсь в команде. Благодаря той истории, которая была раньше, мы в Европе заняли свою позицию, набрали свои очки. И они больше, чем у многих других. Нам надо опять выйти на этот уровень. Перечисляя источники дохода команды, я еще не сказал про доходы за турниры в Европе.— Я это не могу оценить, потому что не общаюсь с ним близко, как это было раньше. Я видел, как он даже спал в кабинете, все отдавая работе. Он все время смотрит игры, изучает. Он очень сильно себя воспитывает, постоянно учится на опыте звезд футбола.— Мое однозначное личное мнение — Россия очень многое теряет из-за того, что не ему доверяет. За примером далеко ходить не надо: он отстающую ростовскую команду вывел на лидирующие позиции, и она настолько к этому привыкла, что даже без него в турнирной таблице находится выше «Рубина». Мы хотим от российского футбола получить результат, но одновременно не допускаем туда конкурентный механизм. Говорят: обязательно должны выйти не более пяти иностранных игроков... Но эти «обязательно должны» ни с кем не соревнуются, им не надо ни с кем соревноваться, потому что эти места все время за ними закреплены, а должна быть простая конкуренция.— А бразильцы будут играть, потому что наши не захотят так работать, как они!— Да, не нужен нам такой футбол. Но и этот, который есть, тоже не нужен.— Это звучит красиво. Знаете, почему я в свое время решил поддержать «Рубин»? Потому что этим самым мальчишкам нужна звезда. Если рядом звездочка бегать не будет, они никогда не вырастут в хорошего футболиста.