Денис Глушаков: я за то, чтобы в Россию приезжали топовые звезды

Капитан "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос по поводу возможного внедрения нового формата лимита на легионеров, когда в заявку на сезон можно будет заявить не больше 10 легионеров."Поживём - увидим. Я за то, чтобы в Россию приезжали топовые звёзды и поднимали уровень нашего чемпионата", - сказал Глушаков.Также он ответил, с кем хотел бы иметь общее фото: "Мечтаю сфотографироваться с Владимиром Путиным. Это престижно".