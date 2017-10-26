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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Денис Глушаков: я за то, чтобы в Россию приезжали топовые звезды
Капитан "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос по поводу возможного внедрения нового формата лимита на легионеров, когда в заявку на сезон можно будет заявить не больше 10 легионеров.
"Поживём - увидим. Я за то, чтобы в Россию приезжали топовые звёзды и поднимали уровень нашего чемпионата", - сказал Глушаков.
Также он ответил, с кем хотел бы иметь общее фото: "Мечтаю сфотографироваться с Владимиром Путиным. Это престижно".
Спорт день за днем
"Поживём - увидим. Я за то, чтобы в Россию приезжали топовые звёзды и поднимали уровень нашего чемпионата", - сказал Глушаков.
Также он ответил, с кем хотел бы иметь общее фото: "Мечтаю сфотографироваться с Владимиром Путиным. Это престижно".
Спорт день за днем
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