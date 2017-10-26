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Денис Глушаков: я за то, чтобы в Россию приезжали топовые звезды

Капитан "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос по поводу возможного внедрения нового формата лимита на легионеров, когда в заявку на сезон можно будет заявить не больше 10 легионеров.

"Поживём - увидим. Я за то, чтобы в Россию приезжали топовые звёзды и поднимали уровень нашего чемпионата", - сказал Глушаков.

Также он ответил, с кем хотел бы иметь общее фото: "Мечтаю сфотографироваться с Владимиром Путиным. Это престижно".

Спорт день за днем
Теги: Глушаков
Сегодня, 15:23
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№4 Написал: Svin (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Дениска хоть понимает,что приезд к нам топовых звёзд,стоит хороших денег.Таких как он надо десятка два-три продать,чтобы купить одного. Главное что такие как он нах никому не нужны.
Регистрация: 23.10.2017
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так Денис кто Вам мешает стать этими звездами?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:34) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
и всю работу выполняли за нас
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Академия (Сегодня, 15:28) #
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футбол в стране уже мало кому интересен, а ты еще хочешь что бы к нам топовые звезды ехали
Регистрация: 20.06.2016
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