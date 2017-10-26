Андрей Тихонов: если бы мы играли сейчас со "Спартаком", они бы прокатились по нам

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов ответил на вопросы после победы над «Рубином» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.– Вы так глубоко копнули. Мы три игры в ФНЛ выиграть не можем, а вы про «Спартак». «Спартак» – чемпион страны. Даже в чемпионате команда набрала хороший ход. С возвращением Глушакова и Промеса стала выглядеть по-другому. Если бы мы играли сейчас с ними, они бы прокатились по нам. Это футбол. Я наблюдаю за «Рубином», мне нравится, как Курбан Бекиевич работает. Я всегда слежу за ним, мы общались. Эту команду, тактику, стратегию немного понимаю и знаю. Мы готовились. Какие-то моменты у них не получились, где-то нам повезло. Это футбол, побеждает не всегда сильнейший.– Несколько матчей после «Локомотива» мы проиграли. Извлечем моменты из того, что было, и двинемся дальше. У нас стоит задача выхода в премьер-лигу. Нужно обыгрывать следующего соперника, тем более дома. В ФНЛ много команд, все рядом.– Когда эта тактика приносит в премьер-лиге положительный результат, почему она не должна играть в матче с командой ФНЛ? Эту тактику «Рубин» знает от и до, игроки знают, как и куда двигаться. Если эта схема работает в премьер-лиге, почему ее нужно менять?– Мы тоже меняем тактику, схему, исходя из соперника. Мы все понимаем: если не будешь забивать, выигрывать не будешь, по какой бы схеме ты не играл. Посмотрите на «Краснодар» – четыре игры не забивает, поэтому и не выигрывает. Мы на один гол больше забили, я очень счастлив и доволен.