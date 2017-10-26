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ЦСКА обыграл "Арсенал" в молодежном чемпионате

В матче 15-го тура чемпионата России среди молодежных команд тульский "Арсенал" дома уступил ЦСКА.

Молодежное первенство. 15 тур

"Арсенал" Тула - ЦСКА - 1:3

Голы: Олейников, 13, Лобзин, 19, Пухов, 40, Маклаков, 57

"Арсенал": Ушаков, Борисов, Клементьев, Маркин, Ярмолицкий, Артюшкин, Кабахидзе, Ивакин, Лобзин, Максименко, Сикоев

ЦСКА: Кырнац, Козлов, Станисавлевич, Маклаков, Матвийчук, Анисимов (Мацхарашвили, 73), Леонов, Пухов (Меренчуков, 81), Тикнизян, Жиронкин (Рубенис, 73), Олейников.
Теги: ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 15:57
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