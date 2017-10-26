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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хасанби Биджиев: попасть в восьмерку сильнейших команд Кубка – большое достижение для "Авангарда"
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Сергей Степашин: вместимость стадиона в 28 тысяч - оптимальная, "Динамо" больше все равно не соберет (2)
Сергей Степашин: вместимость стадиона в 28 тысяч - оптимальная, "Динамо" больше все равно не соберет (2)
ЦСКА обыграл "Арсенал" в молодежном чемпионате
В матче 15-го тура чемпионата России среди молодежных команд тульский "Арсенал" дома уступил ЦСКА.
Молодежное первенство. 15 тур
"Арсенал" Тула - ЦСКА - 1:3
Голы: Олейников, 13, Лобзин, 19, Пухов, 40, Маклаков, 57
"Арсенал": Ушаков, Борисов, Клементьев, Маркин, Ярмолицкий, Артюшкин, Кабахидзе, Ивакин, Лобзин, Максименко, Сикоев
ЦСКА: Кырнац, Козлов, Станисавлевич, Маклаков, Матвийчук, Анисимов (Мацхарашвили, 73), Леонов, Пухов (Меренчуков, 81), Тикнизян, Жиронкин (Рубенис, 73), Олейников.
Молодежное первенство. 15 тур
"Арсенал" Тула - ЦСКА - 1:3
Голы: Олейников, 13, Лобзин, 19, Пухов, 40, Маклаков, 57
"Арсенал": Ушаков, Борисов, Клементьев, Маркин, Ярмолицкий, Артюшкин, Кабахидзе, Ивакин, Лобзин, Максименко, Сикоев
ЦСКА: Кырнац, Козлов, Станисавлевич, Маклаков, Матвийчук, Анисимов (Мацхарашвили, 73), Леонов, Пухов (Меренчуков, 81), Тикнизян, Жиронкин (Рубенис, 73), Олейников.
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