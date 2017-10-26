Янник Карраско: болельщики "Атлетико" – лучшие в Испании

Полузащитник "Атлетико" Янник Феррейра Карраско высоко отозвался о болельщиках мадридского клуба."Наши болельщики – лучшие в Испании. "Ванда" – отличается от других стадионов, например, от арены "Реала". Большинство болельщиков там – туристы, которые приходят посмотреть футбол так, как они это делают дома перед телевизором", - цитирует Карраско Football Espana.