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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Янник Карраско: болельщики "Атлетико" – лучшие в Испании
Полузащитник "Атлетико" Янник Феррейра Карраско высоко отозвался о болельщиках мадридского клуба.
"Наши болельщики – лучшие в Испании. "Ванда" – отличается от других стадионов, например, от арены "Реала". Большинство болельщиков там – туристы, которые приходят посмотреть футбол так, как они это делают дома перед телевизором", - цитирует Карраско Football Espana.
"Наши болельщики – лучшие в Испании. "Ванда" – отличается от других стадионов, например, от арены "Реала". Большинство болельщиков там – туристы, которые приходят посмотреть футбол так, как они это делают дома перед телевизором", - цитирует Карраско Football Espana.
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