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Янник Карраско: болельщики "Атлетико" – лучшие в Испании

Полузащитник "Атлетико" Янник Феррейра Карраско высоко отозвался о болельщиках мадридского клуба.

"Наши болельщики – лучшие в Испании. "Ванда" – отличается от других стадионов, например, от арены "Реала". Большинство болельщиков там – туристы, которые приходят посмотреть футбол так, как они это делают дома перед телевизором", - цитирует Карраско Football Espana.
Теги: Карраско Атлетико Реал
Сегодня, 17:51
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