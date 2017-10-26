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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алан Дзагоев вернулся в общую группу
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев восстановился от травмы, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист вернулся к тренировкам в общей группе. Также вместе с ним к работе с приступил полузащитник Александр Макаров.
Дзагоев пропустил из-за травмы, полученной в игре с "Манчестер Юнайтед", месяц.
Футболист вернулся к тренировкам в общей группе. Также вместе с ним к работе с приступил полузащитник Александр Макаров.
Дзагоев пропустил из-за травмы, полученной в игре с "Манчестер Юнайтед", месяц.
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