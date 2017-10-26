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Алан Дзагоев вернулся в общую группу

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев восстановился от травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист вернулся к тренировкам в общей группе. Также вместе с ним к работе с приступил полузащитник Александр Макаров.

Дзагоев пропустил из-за травмы, полученной в игре с "Манчестер Юнайтед", месяц.
Теги: Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 18:08
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4
(1)
№4 Написал: evgeniy107000k (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (0)
online

да он ужедавно не тот да и травмируется часто видимо не на долго confused
Регистрация: 3.10.2017
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:44) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: _2
Цитата: Egorysche



главное чтобы с базелем смог сыграть

и не только с ним!
Алан очень нужен команде

если именно ЦСКА - тот тут каждый важен, а тем более такой игрок как Алан
а вот в сборной его надеюсь не будет в товарняках...хватит уже травм на пустом месте
плюс сам Черчес говорил что лучше Алану потянуть с лечением


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:35) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Egorysche



главное чтобы с базелем смог сыграть

и не только с ним!
Алан очень нужен команде
Регистрация: 27.01.2015
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 18:11) #
  • +5
  •  (7)

главное чтобы с базелем смог сыграть
Регистрация: 26.03.2015
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