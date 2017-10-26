Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Футболист "Стяуа" Янис Стойка в возрасте 14 лет забил гол в дебютном матче

В Румынии футболист румынского "Стяуа" Янис Стойка в возрасте 14 лет забил гол в своем дебютном матче за основную команду, сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч 1/16 финала Кубка Румынии между клубами "Санататя Клуж" и "Стяуа" (1:6) прошел в среду. Стойка вышел на поле на 60-й минуте, а отличился в компенсированное время.

"Я мог бы написать книгу об этом, я играю в футбол с восьмилетнего возраста, и моя жизнь посвящена этому спорту. Иногда я тренируюсь два раза в день. Мечта всех игроков - играть за "Стяуа", и мой отец объяснил мне, чего стоит носить форму этого клуба. Даже во время тренировок я нахожусь под грузом ответственности, а сыграть в возрасте 14 лет - это фантастика", - сказал игрок.
Теги: Стяуа
Сегодня, 20:05
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 20:22) #
  • -1
  •  (3)
online

Нормальный такой отец.
Регистрация: 15.08.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:12) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
что ж...молодец парень
главное что б по пути Фредди Аду не пошел...а ведь тому такие дифирамбы пели..фильмы про него снимали..


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.