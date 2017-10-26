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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Футболист "Стяуа" Янис Стойка в возрасте 14 лет забил гол в дебютном матче
В Румынии футболист румынского "Стяуа" Янис Стойка в возрасте 14 лет забил гол в своем дебютном матче за основную команду, сообщает пресс-служба УЕФА.
Матч 1/16 финала Кубка Румынии между клубами "Санататя Клуж" и "Стяуа" (1:6) прошел в среду. Стойка вышел на поле на 60-й минуте, а отличился в компенсированное время.
"Я мог бы написать книгу об этом, я играю в футбол с восьмилетнего возраста, и моя жизнь посвящена этому спорту. Иногда я тренируюсь два раза в день. Мечта всех игроков - играть за "Стяуа", и мой отец объяснил мне, чего стоит носить форму этого клуба. Даже во время тренировок я нахожусь под грузом ответственности, а сыграть в возрасте 14 лет - это фантастика", - сказал игрок.
Матч 1/16 финала Кубка Румынии между клубами "Санататя Клуж" и "Стяуа" (1:6) прошел в среду. Стойка вышел на поле на 60-й минуте, а отличился в компенсированное время.
"Я мог бы написать книгу об этом, я играю в футбол с восьмилетнего возраста, и моя жизнь посвящена этому спорту. Иногда я тренируюсь два раза в день. Мечта всех игроков - играть за "Стяуа", и мой отец объяснил мне, чего стоит носить форму этого клуба. Даже во время тренировок я нахожусь под грузом ответственности, а сыграть в возрасте 14 лет - это фантастика", - сказал игрок.
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