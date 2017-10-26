Что не так с "Рубином"?

Принято считать, что если до чего-то дотрагивается Курбан Бердыев, то это становится золотом. Так был построен чемпионский "Рубин" и удивительный "Ростов" образца последних двух сезонов. После возвращения Бердыева в Казань все ждали продолжения банкета. Однако, "Рубин" выдал солидный старт, а затем стремительно покатился в яму. Почему у казанцев ничего не получается - в материалеВчера "Рубин" вылетел из Кубка России, уступив дома "Крыльям Советов" со счетом 1:2. Игру посетили около 3400 зрителей. Даже с учетом того, что уровень спроса на футбол в Казани стремительно падает, эта цифра говорит и об отсутствии интереса к результатам команды, которая этот самый результат перестала давать. Хотя летом новость о назначении Бердыева главным тренером "Рубина" по-настоящему взбудоражила местных болельщиков. Сейчас же, спустя три месяца, весь ажиотаж куда-то испарился.Команды Бердыева всегда славились слаженной игрой в обороне. Не надо лишний раз напоминать, что с бердыевским футболом прекрасно знакомы "Атлетико", "Барселона", "Бавария" и многие другие чуть менее именитые европейские команды. Спад "Рубина" начался после матча с "Анжи" (6:0), когда феерили Жонатас и Карадениз, после чего бразилец отбыл в Германию, а "Рубин" оказался стерилизованным в завершающей фазе. И, что характерно, после этой игры "Рубин" ни в одном матче (7 игр) не пропустил больше одного мяча, а в единственной победной игре с "Ростовом" единственный явный голевой момент команды Кучука нейтрализовал лично Джанаев, взяв пенальти Майера. Бердыевский "автобус" все еще работает, "Рубин" очень мало позволяет создавать возле своих ворот, но из-за этого матчи команды можно использовать как снотворное - казанцы солидно обороняются, но ничего не создают. Полный дисбаланс.Прекрасный пример - игра с "Амкаром". У своих ворот допущено минимальное количество моментов, один из которых, собственно, перерос в гол. А у чужих ворот сплошная возня, огромное количество заблокированных ударов и ударов мимо. Цифры просто ужасные для обеих команд."Рубин" прекрасно обороняется при стандартах, а пропущенные мячи, как правило, становятся следствием индивидуальных ошибок. В матче со "Спартаком" Рагнар Сигурдссон допустил оплошность, за что и был наказан. Часто ошибается Сесар Навас. Владимира Граната часто ловят на слабой позиционной игре. Но в совокупности показатели ошибок у центральных защитников "Рубина" не зашкаливают. Да, нельзя все 90 минут играть совсем без помарок. Другое дело, что команда совершенно разучилась атаковать. Об этом и пойдет речь дальше.Можно, конечно, сказать, мол, ушел Жонатас, и все летит у "Рубина" как в песне у Егора Летова. Да, бразилец был лучшим игроком "Рубина" в завершающей фазе, всегда был нацелен на ворота и за короткий промежуток сумел набить такую статистику по полезным действиям в атаке (удары по воротам, ключевые передачи), что Канунников с Азмуном до сих пор не могут догнать Жонатаса по этим показателям.Азмун, безусловно, находится в отвратительной форме. С завершением у иранского форварда происходит нечто страшное. Те редкие голевые моменты, которые вымучивает "Рубин", Азмун умудряется разбазаривать с завидной регулярностью. Но, возможно, дело пошло бы лучше, будь у "Рубина" больше креатива в атаке. А пока что уже на протяжении двух месяцев происходит подобный ужас.Единственный победный матч "Рубина" пришелся на противостояние с "Ростовом". Команда Кучука опередила "Рубин" с большим отрывом по количеству созданных моментов, однако, Сослан Джанаев совершил маленькое чудо и помог казанцам буквально выгрызть победный результат. В принципе, похожая картина наблюдается во многих матчах "Рубина". Катастрофические проблемы с доставкой мяча к чужой штрафной трансформировались в 13-14 место по количеству созданных голевых моментов в чемпионате. А вот у своих ворот надежнее "Рубина" играют лишь "Зенит", "Арсенал" и "Ростов" (если проанализировать количество допущенных ударов по воротам).По идее, проблему с билд-апом должны были решить Карадениз и Лестьенн. Но 37-летний турок выдал лишь ударный август, после чего заметно сдал, а Лестьенн настолько же талантлив, сколько и нестабилен. В выгодную сторону выделяется М'Вила, который стабильно набивает самые большие цифры по креативным действиям, смело идет в обводку и старается обострять, хотя и располагается в глубине. Проблему с доставкой мяча к штрафной мог бы решить и Алекс Сонг с его блестящим умением отдать обостряющую передачу, но на камерунца у Бердыева какие-то свои планы. Оздоев вообще проводит бездарный сезон с кучей индивидуальных ошибок и неточных передач. Так играть центральный полузащитник просто не должен.При этом у "Рубина" есть мобильные и полезные в атакующих действиях крайние защитники - Бауэр и Набиуллин, но с отвратительно играющим центром поля с доставкой мяча на фланги тоже возникают трудности. Набиуллин еще и грешит постоянными позиционными недоработками в обороне, перегружая Граната.Менять схему. 5-3-2 в семи проваленных в плане созидания играх должны уже толкнуть Бердыева на решительные меры. В тройке центральных защитников у Бердыева нет игрока, который был бы как Таски в "Спартаке" при той же схеме, мало кто из бердыевских центрдефов способен далеко протащить мяч и начать позиционную атаку в районе хотя бы центрального круга. В итоге "Рубин" мучается и топчется на месте. Соперники с легкостью наступают на горло немногочисленным вариантам развития атак казанцев, "Рубин" с трудом выходит из-под прессинга и набивает ТТД бесконечными перепасовками между Навасом, Гранатом и Сигурдссоном/Сорокиным."Рубин" в этом сезоне даже не пробовал перестроиться на игру в 4-5-1 или 4-1-2-2-1, были лишь эпизодические проявления. Другое дело, что при такой схеме "Рубину" необходимы взрывные фланги полузащиты, которых у Бердыева просто нет. Цакташ и Канунников не очень тянут на эти роли.Ну и зимой надо задуматься о подписании форварда, который может завершать атаки примерно как Жонатас, а не как нынешний Азмун. Тогда у "Рубина" появится шанс хотя бы один их своих редких моментов доводить до логичного завершения. Поэтому если "Рубин" как-то докатает первую часть сезона в том же усыпляющем режиме, то зимой надо ждать хищную охоту на рынке в исполнении гениального туркмена. Об увольнении не может идти и речи, кредит доверия у Бердыева солидный. А пока что приходится идти по графику Грасии. Бывает.