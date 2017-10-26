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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Анатолий Бышовец: в матче с "Зенитом" у "Локомотива" будут хорошие возможности для контригры
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел итоги матчей 1/8 финала Кубка России и поделился ожиданиями от поединка 15-го тура РФПЛ между двумя лидерами чемпионата «Зенитом» и «Локомотивом».
- Центральным матчем 1/8 финала Кубка России стало противостояние двух «Спартаков» - московского и нальчикского. Москвичи, считавшиеся фаворитами, неожиданно пропустили первыми. Начало матча хозяева провели вальяжно?
- Не думаю, что вальяжно. В определенной степени это и результат того, что в матче приняли участие и молодые игроки. Ротация является проблемой для многих команд. Особенно участвующих в еврокубках. И не всегда удается достичь совместимости игроков. В том числе в психологическом плане. Внутренний резерв, мне кажется, не готов конкурировать с игроками основного состава. Ну и, что касается спартаковцев, то можно говорить об атаке, о количестве голевых моментов, но что в матче с «Амкаром», что в последнем матче со «Спартаком» из Нальчика сбалансированности в атакующих и оборонительных действиях не было. Это связано с тем, что, атакуя, «Спартак» обнажает оборону, и количество контратак говорит о том, что тренеры не сумели донести до подопечных все, что связано с игрой при стандартных положениях, когда соперник быстро реагирует на потерю мяча, и спартаковцы оказываются в очень сложной ситуации. Даже в этом матче с нальчикским «Спартаком», где москвичи имели преимущество перед соперником, атака ослабляла оборону. Неготовность футболистов сыграть плотно и не дать сопернику начать контратаку — это большая проблема. Думаю, это обстоятельство и держало интригу в матче. Даже при счете 3:1 появилась опять контратака, и счет стал 3:2. Думаю, что главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере было о чем говорить со своими игроками: команде есть над чем работать.
- Другие матчи Кубка России чем запомнились?
- Меня смущает такое понимание, что Кубок потерял свою ценность и многие команды пренебрежительно относятся к турниру. Я бы сказал, что это не так. Это оправдание. Я с трудом представляю себе футболистов и тренеров, которые, проиграв, не потеряли бы в своей цене перед болельщиками. Тем более что они проиграли заведомо уступающей команде. Здесь есть перед кем бледнеть. Не перед трофеем, который дает тебе право выступать на европейской арене. Наверное, это отражается на оценке, качестве и профессионализме футболистов. Думаю, что здесь имеет место и вопрос, связанный с психологическим формированием отношения к игре. Второе это, конечно, внутренний резерв, который не готов играть по совместимости с футболистами основного состава. Такую проблему испытывал и «Зенит», когда на предыдущем этапе турнира проиграл петербургскому «Динамо».
Думаю, что сегодня на завоевание Кубка России есть хорошие шансы у «Спартака», у «Амкара» появляются возможности. Борьба за Кубок России реально сохраняет возможность участия команды в еврокубках. Как программа минимум.
- Поговорим о чемпионате Премьер-лиги. В предстоящие выходные нас ждет противостояние двух лидеров - «Локомотива» и «Зенита». Какой представляется расстановка сил?
- Мое мнение, что шансы соперников равны. И по уровню игроков, и по философии: это команды, от своих ворот играющие надежно. У «Локомотива» немало опытных футболистов, и, мне кажется, удачно вписываются в игру Миранчуки, которые реально становятся лидерами. С другой стороны, игра «Локомотива» больше связана с разрушением. Думаю, у железнодорожников будут хорошие возможности для контригры. Благо, для этого у них есть Мануэл Фернандеш, который усиливает атаку, есть Эдер и Фарфан. Что касается «Зенита», то его можно проецировать командой, которая выходит играть в Лиге Европы. Там у них в большинстве своем играют иностранные футболисты. Наверное, проблема лимита в чемпионате в какой-то степени сказывается. Я бы не сказал, что у них нет равноценной замены. Но есть проблема совместимости футболистов. И, возможно, игроки, пропускающие матчи в Лиге Европы в какой-то степени далеки от оптимального состояния. Например, сегодняшний Дзюба. Поэтому матч будет очень напряженным, и я не вижу ни у кого никаких преимуществ друг перед другом. Но в том, что «Локомотив» по праву делит с «Зенитом» первое место, есть равенство, при котором у железнодорожников может быть даже не самая худшая ситуация, связанная с тем, что «Локомотив» играет на выезде, где команда количественно обороняется, но априори получит и пространство для контрактак. Думаю,что говорить о красоте и зрелищности в предстоящем матче нельзя, но интрига и борьба, нас безусловно, ожидают.
- Центральным матчем 1/8 финала Кубка России стало противостояние двух «Спартаков» - московского и нальчикского. Москвичи, считавшиеся фаворитами, неожиданно пропустили первыми. Начало матча хозяева провели вальяжно?
- Не думаю, что вальяжно. В определенной степени это и результат того, что в матче приняли участие и молодые игроки. Ротация является проблемой для многих команд. Особенно участвующих в еврокубках. И не всегда удается достичь совместимости игроков. В том числе в психологическом плане. Внутренний резерв, мне кажется, не готов конкурировать с игроками основного состава. Ну и, что касается спартаковцев, то можно говорить об атаке, о количестве голевых моментов, но что в матче с «Амкаром», что в последнем матче со «Спартаком» из Нальчика сбалансированности в атакующих и оборонительных действиях не было. Это связано с тем, что, атакуя, «Спартак» обнажает оборону, и количество контратак говорит о том, что тренеры не сумели донести до подопечных все, что связано с игрой при стандартных положениях, когда соперник быстро реагирует на потерю мяча, и спартаковцы оказываются в очень сложной ситуации. Даже в этом матче с нальчикским «Спартаком», где москвичи имели преимущество перед соперником, атака ослабляла оборону. Неготовность футболистов сыграть плотно и не дать сопернику начать контратаку — это большая проблема. Думаю, это обстоятельство и держало интригу в матче. Даже при счете 3:1 появилась опять контратака, и счет стал 3:2. Думаю, что главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере было о чем говорить со своими игроками: команде есть над чем работать.
- Другие матчи Кубка России чем запомнились?
- Меня смущает такое понимание, что Кубок потерял свою ценность и многие команды пренебрежительно относятся к турниру. Я бы сказал, что это не так. Это оправдание. Я с трудом представляю себе футболистов и тренеров, которые, проиграв, не потеряли бы в своей цене перед болельщиками. Тем более что они проиграли заведомо уступающей команде. Здесь есть перед кем бледнеть. Не перед трофеем, который дает тебе право выступать на европейской арене. Наверное, это отражается на оценке, качестве и профессионализме футболистов. Думаю, что здесь имеет место и вопрос, связанный с психологическим формированием отношения к игре. Второе это, конечно, внутренний резерв, который не готов играть по совместимости с футболистами основного состава. Такую проблему испытывал и «Зенит», когда на предыдущем этапе турнира проиграл петербургскому «Динамо».
Думаю, что сегодня на завоевание Кубка России есть хорошие шансы у «Спартака», у «Амкара» появляются возможности. Борьба за Кубок России реально сохраняет возможность участия команды в еврокубках. Как программа минимум.
- Поговорим о чемпионате Премьер-лиги. В предстоящие выходные нас ждет противостояние двух лидеров - «Локомотива» и «Зенита». Какой представляется расстановка сил?
- Мое мнение, что шансы соперников равны. И по уровню игроков, и по философии: это команды, от своих ворот играющие надежно. У «Локомотива» немало опытных футболистов, и, мне кажется, удачно вписываются в игру Миранчуки, которые реально становятся лидерами. С другой стороны, игра «Локомотива» больше связана с разрушением. Думаю, у железнодорожников будут хорошие возможности для контригры. Благо, для этого у них есть Мануэл Фернандеш, который усиливает атаку, есть Эдер и Фарфан. Что касается «Зенита», то его можно проецировать командой, которая выходит играть в Лиге Европы. Там у них в большинстве своем играют иностранные футболисты. Наверное, проблема лимита в чемпионате в какой-то степени сказывается. Я бы не сказал, что у них нет равноценной замены. Но есть проблема совместимости футболистов. И, возможно, игроки, пропускающие матчи в Лиге Европы в какой-то степени далеки от оптимального состояния. Например, сегодняшний Дзюба. Поэтому матч будет очень напряженным, и я не вижу ни у кого никаких преимуществ друг перед другом. Но в том, что «Локомотив» по праву делит с «Зенитом» первое место, есть равенство, при котором у железнодорожников может быть даже не самая худшая ситуация, связанная с тем, что «Локомотив» играет на выезде, где команда количественно обороняется, но априори получит и пространство для контрактак. Думаю,что говорить о красоте и зрелищности в предстоящем матче нельзя, но интрига и борьба, нас безусловно, ожидают.
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