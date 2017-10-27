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Роберт Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Хорватский специалист Роберт Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана, сообщает официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Просинечки возглавил сборную Азербайджана в 2014 году. В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года азербайджанская сборная заняла пятое место в группе.
Теги: Сборная Азербайджана
Сегодня, 04:00
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