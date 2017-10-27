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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роберт Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
Хорватский специалист Роберт Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана, сообщает официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Просинечки возглавил сборную Азербайджана в 2014 году. В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года азербайджанская сборная заняла пятое место в группе.
Просинечки возглавил сборную Азербайджана в 2014 году. В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года азербайджанская сборная заняла пятое место в группе.
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