Хорватский специалист Роберт Просинечки покинул пост главного тренера сборной Азербайджана, сообщает официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).Просинечки возглавил сборную Азербайджана в 2014 году. В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года азербайджанская сборная заняла пятое место в группе.